https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741406566.html

Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами

Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами - РИА Новости, 15.07.2021

Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в скором времени объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:22

2021-07-15T16:22

2021-07-15T16:22

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в скором времени объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter."Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях", - сообщили они.В сообщении также отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями "Спутника" для совместных исследований вакцин.Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на брифинге во вторник заявил, что промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" могут быть опубликованы к концу июля. По его словам, исследования сейчас идут в Азербайджане и скоро начнутся в еще ряде других стран."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741360506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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