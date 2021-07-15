Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
Создатели вакцины "Спутник V" представят новые совместные испытания с другими вакцинами от COVID-19
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в скором времени объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
"Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях", - сообщили они.
В сообщении также отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями "Спутника" для совместных исследований вакцин.
Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на брифинге во вторник заявил, что промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" могут быть опубликованы к концу июля. По его словам, исследования сейчас идут в Азербайджане и скоро начнутся в еще ряде других стран.
"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.