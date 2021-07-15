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Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами - РИА Новости, 15.07.2021
Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в скором времени объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:22
2021-07-15T16:22
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в скором времени объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter."Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях", - сообщили они.В сообщении также отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями "Спутника" для совместных исследований вакцин.Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на брифинге во вторник заявил, что промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" могут быть опубликованы к концу июля. По его словам, исследования сейчас идут в Азербайджане и скоро начнутся в еще ряде других стран."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, в мире
16:22 15.07.2021
 
Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами

Создатели вакцины "Спутник V" представят новые совместные испытания с другими вакцинами от COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в скором времени объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
"Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях", - сообщили они.
В сообщении также отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями "Спутника" для совместных исследований вакцин.
Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на брифинге во вторник заявил, что промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" могут быть опубликованы к концу июля. По его словам, исследования сейчас идут в Азербайджане и скоро начнутся в еще ряде других стран.
"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию
 
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