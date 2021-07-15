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Песков оценил перспективы взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
Песков оценил перспективы взаимного признания вакцин между Россией и ЕС - РИА Новости, 15.07.2021
Песков оценил перспективы взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
Тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня, в Кремле надеются, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:38
2021-07-15T12:38
2021-07-15T12:38
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня, в Кремле надеются, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Тема взаимного признания вакцин – это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли президентом России Владимиром Путиным вопрос допуска в страну зарубежных вакцин.Российская вакцина "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в РФ в агентстве смогут озвучить график оценки препарата. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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Песков оценил перспективы взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
Песков: тема взаимного признания вакцин между Россией и ЕС стоит на повестке дня