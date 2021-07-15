https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741333387.html

Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса

Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021

Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса

Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, сообщили... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:14

2021-07-15T10:14

2021-07-15T15:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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шереметьевский профсоюз летного состава

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михаил мишустин

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо.По словам главы организации Игоря Дельдюжова, работа летных экипажей заметно осложнилась из-за необходимости регулярно сдавать ПЦР-тесты даже после вакцинации российскими препаратами, ведь их до сих пор не одобрили международные организации: в частности, Европейское агентство по лекарственным средствам."Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", — говорится в обращении. В аппарате кабмина заявили, что письмо пока не получили."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования в ЕС. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после инспекторских проверок в России смогут озвучить сроки оценки препарата.Российскую вакцину одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире.Эффективность препарата, разработанного в Национальном центре имени Гамалеи, составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор вакцины, в котором констатируются ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.

https://ria.ru/20210715/sputnik-1741326077.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шереметьевский профсоюз летного состава, the lancet, здоровье - общество, михаил мишустин