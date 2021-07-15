Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741333387.html
Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса
Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса
Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, сообщили... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:14
2021-07-15T15:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шереметьевский профсоюз летного состава
the lancet
здоровье - общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо.По словам главы организации Игоря Дельдюжова, работа летных экипажей заметно осложнилась из-за необходимости регулярно сдавать ПЦР-тесты даже после вакцинации российскими препаратами, ведь их до сих пор не одобрили международные организации: в частности, Европейское агентство по лекарственным средствам."Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", — говорится в обращении. В аппарате кабмина заявили, что письмо пока не получили."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования в ЕС. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после инспекторских проверок в России смогут озвучить сроки оценки препарата.Российскую вакцину одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире.Эффективность препарата, разработанного в Национальном центре имени Гамалеи, составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор вакцины, в котором констатируются ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.
https://ria.ru/20210715/sputnik-1741326077.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шереметьевский профсоюз летного состава, the lancet, здоровье - общество, михаил мишустин
10:14 15.07.2021 (обновлено: 15:10 15.07.2021)
 
Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса

Шереметьевский профсоюз летного состава попросил разрешить ввоз иностранных вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо.
По словам главы организации Игоря Дельдюжова, работа летных экипажей заметно осложнилась из-за необходимости регулярно сдавать ПЦР-тесты даже после вакцинации российскими препаратами, ведь их до сих пор не одобрили международные организации: в частности, Европейское агентство по лекарственным средствам.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
09:06Распространение коронавируса
Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе
"Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", — говорится в обращении. В аппарате кабмина заявили, что письмо пока не получили.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования в ЕС. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после инспекторских проверок в России смогут озвучить сроки оценки препарата.
Российскую вакцину одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире.
Эффективность препарата, разработанного в Национальном центре имени Гамалеи, составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор вакцины, в котором констатируются ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шереметьевский профсоюз летного составаThe LancetЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
16:21Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса
16:20Процесс оценки "Спутник V" в Евросоюзе продолжается, заявили в EMA
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Лента новостейМолния