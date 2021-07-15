https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741341212.html

Власти Белоруссии определили правила въезда в страну для вакцинации

Власти Белоруссии определили правила въезда в страну для вакцинации - РИА Новости, 15.07.2021

Власти Белоруссии определили правила въезда в страну для вакцинации

Правительство Белоруссии своим постановлением определило порядок посещения республики иностранными гражданами для вакцинации, сообщается на Национальном... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:53

2021-07-15T10:53

2021-07-15T13:02

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением определило порядок посещения республики иностранными гражданами для вакцинации, сообщается на Национальном правовом интернет-портале страны.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым с 15 июля этого года до 31 декабря 2022 года вводится безвизовое посещение Белоруссии для граждан 73 государств в целях вакцинации против COVID-19. Сделать прививку они смогут на платной основе в свыше 80 белорусских медицинских организаций."Постановлением Совета министров… утверждено положение о порядке посещения иностранными гражданами Республики Беларусь в целях вакцинации и порядке функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию", - отмечается в сообщении.Положением установлено, как смогут посещать Белоруссию граждане государств, с которыми будет действовать безвизовый порядок в целях вакцинации, и государств, с которыми Белоруссией заключены международные договоры о взаимных безвизовых поездках. Речь идет о посещении страны иностранцами в целях вакцинации против инфекции COVID-19 на срок не более пяти суток. Также положение определяет нюансы функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию от иностранцев, прибывающих в Белоруссию в этих целях. Под заявкой на вакцинацию понимается онлайн-заявка иностранца, ранее не въезжавшего в Белоруссию в целях вакцинации или привитого первым компонентом вакцины, заполненная на специальном сайте."Въезд и выезд иностранцев в целях вакцинации осуществляются в международных пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь однократно по заявке на вакцинацию - однокомпонентной вакциной или каждым компонентом вакцины", - подчеркивается в сообщении.Для прибытия иностранцам необходимо наличие действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией. Въезд в Беларусь иностранцев возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Подчеркивается, что заявка на вакцинацию будет аннулирована в случае отсутствия на дату проведения вакцинации фактического въезда на территорию Белоруссии.Разъяснять вопросы применения данного постановления правительства уполномочено министерство здравоохранения. Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734561179.html

https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739475919.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, вакцинация, в мире