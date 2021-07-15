https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741341212.html
Власти Белоруссии определили правила въезда в страну для вакцинации
Власти Белоруссии определили правила въезда в страну для вакцинации - РИА Новости, 15.07.2021
Власти Белоруссии определили правила въезда в страну для вакцинации
Правительство Белоруссии своим постановлением определило порядок посещения республики иностранными гражданами для вакцинации, сообщается на Национальном... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:53
2021-07-15T10:53
2021-07-15T13:02
парламентское собрание союза беларуси и россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
вакцинация
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/81/1551558150_0:111:3159:1889_1920x0_80_0_0_42f84a296b859c86dbf9db23111f6da9.jpg
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением определило порядок посещения республики иностранными гражданами для вакцинации, сообщается на Национальном правовом интернет-портале страны.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым с 15 июля этого года до 31 декабря 2022 года вводится безвизовое посещение Белоруссии для граждан 73 государств в целях вакцинации против COVID-19. Сделать прививку они смогут на платной основе в свыше 80 белорусских медицинских организаций."Постановлением Совета министров… утверждено положение о порядке посещения иностранными гражданами Республики Беларусь в целях вакцинации и порядке функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию", - отмечается в сообщении.Положением установлено, как смогут посещать Белоруссию граждане государств, с которыми будет действовать безвизовый порядок в целях вакцинации, и государств, с которыми Белоруссией заключены международные договоры о взаимных безвизовых поездках. Речь идет о посещении страны иностранцами в целях вакцинации против инфекции COVID-19 на срок не более пяти суток. Также положение определяет нюансы функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию от иностранцев, прибывающих в Белоруссию в этих целях. Под заявкой на вакцинацию понимается онлайн-заявка иностранца, ранее не въезжавшего в Белоруссию в целях вакцинации или привитого первым компонентом вакцины, заполненная на специальном сайте."Въезд и выезд иностранцев в целях вакцинации осуществляются в международных пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь однократно по заявке на вакцинацию - однокомпонентной вакциной или каждым компонентом вакцины", - подчеркивается в сообщении.Для прибытия иностранцам необходимо наличие действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией. Въезд в Беларусь иностранцев возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Подчеркивается, что заявка на вакцинацию будет аннулирована в случае отсутствия на дату проведения вакцинации фактического въезда на территорию Белоруссии.Разъяснять вопросы применения данного постановления правительства уполномочено министерство здравоохранения. Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734561179.html
https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739475919.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/81/1551558150_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_b17eeb2c49cab7a50556796ab029a6f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, вакцинация, в мире
10:53 15.07.2021 (обновлено: 13:02 15.07.2021)
Власти Белоруссии определили правила въезда в страну для вакцинации
Власти Белоруссии определили порядок посещения республики иностранцами для вакцинации
МИНСК, 15 июл – РИА Новости.
Правительство Белоруссии
своим постановлением определило порядок посещения республики иностранными гражданами для вакцинации, сообщается на Национальном правовом интернет-портале страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал указ, которым с 15 июля этого года до 31 декабря 2022 года вводится безвизовое посещение Белоруссии для граждан 73 государств в целях вакцинации против COVID-19. Сделать прививку они смогут на платной основе в свыше 80 белорусских медицинских организаций.
"Постановлением Совета министров… утверждено положение о порядке посещения иностранными гражданами Республики Беларусь в целях вакцинации и порядке функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию", - отмечается в сообщении.
Положением установлено, как смогут посещать Белоруссию граждане государств, с которыми будет действовать безвизовый порядок в целях вакцинации, и государств, с которыми Белоруссией заключены международные договоры о взаимных безвизовых поездках. Речь идет о посещении страны иностранцами в целях вакцинации против инфекции COVID-19 на срок не более пяти суток. Также положение определяет нюансы функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию от иностранцев, прибывающих в Белоруссию в этих целях. Под заявкой на вакцинацию понимается онлайн-заявка иностранца, ранее не въезжавшего в Белоруссию в целях вакцинации или привитого первым компонентом вакцины, заполненная на специальном сайте.
"Въезд и выезд иностранцев в целях вакцинации осуществляются в международных пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь однократно по заявке на вакцинацию - однокомпонентной вакциной или каждым компонентом вакцины", - подчеркивается в сообщении.
Для прибытия иностранцам необходимо наличие действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией. Въезд в Беларусь иностранцев возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Подчеркивается, что заявка на вакцинацию будет аннулирована в случае отсутствия на дату проведения вакцинации фактического въезда на территорию Белоруссии.
Разъяснять вопросы применения данного постановления правительства уполномочено министерство здравоохранения. Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.