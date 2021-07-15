https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741315772.html

Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"

Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V" - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" он "жив и... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T04:17

2021-07-15T04:17

2021-07-15T10:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" он "жив и здоров".По его словам, многие сотрудники посольства уже вакцинировались, но есть и те, кто пока не решился."У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741268651.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество