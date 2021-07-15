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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741315772.html
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V" - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" он "жив и... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T04:17
2021-07-15T10:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" он "жив и здоров".По его словам, многие сотрудники посольства уже вакцинировались, но есть и те, кто пока не решился."У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации", - добавил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741268651.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
04:17 15.07.2021 (обновлено: 10:13 15.07.2021)
 
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"

Посол Словении в России Раковец рассказал, что он "жив и здоров" после вакцинации "Спутником V"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" он "жив и здоров".
"Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – "Спутник-V", и я привился им. Как видите, я жив и здоров", - сказал посол.
По его словам, многие сотрудники посольства уже вакцинировались, но есть и те, кто пока не решился.
"У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации", - добавил посол.
Читайте полный текст интервью >>
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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