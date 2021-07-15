https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741315772.html
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V" - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" он "жив и... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T04:17
2021-07-15T04:17
2021-07-15T10:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" он "жив и здоров".По его словам, многие сотрудники посольства уже вакцинировались, но есть и те, кто пока не решился."У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741268651.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
04:17 15.07.2021 (обновлено: 10:13 15.07.2021)
Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Посол Словении в России Раковец рассказал, что он "жив и здоров" после вакцинации "Спутником V"