https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741314434.html

Кардиолог предупредил, что вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит

Кардиолог предупредил, что вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит - РИА Новости, 15.07.2021

Кардиолог предупредил, что вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит

Применение вакцины от коронавируса может усиливать проблемы с сердцем у детей, но в целом риск остается незначительным, заявил РИА Новости известный детский... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T03:22

2021-07-15T03:22

2021-07-15T03:22

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коронавирус covid-19

сша

вакцинация

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Применение вакцины от коронавируса может усиливать проблемы с сердцем у детей, но в целом риск остается незначительным, заявил РИА Новости известный детский кардиохирург из США Билл Новик.Специалисты альянса из разных стран проводят сложные кардиологические операции и помогают подготовке местных специалистов в разных регионах мира, в том числе в горячих точках.В зависимости от сложности ситуации миокардит может привести к серьезным долгосрочным последствиям, однако многие пациенты могут избежать их, отметил Новик."Тем не менее, если у вас именно такой серьезный случай, то в будущем у вас могут возникнуть проблемы с сердцем", - признал он.По словам кардиолога, общее количество случаев миокардита, связанных с прививкой от коронавируса, невелико, однако у специалистов просто еще не было достаточно времени, чтобы всерьез изучить возможные долгосрочные последствия."В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию", - сказал Новик.Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили в начале июля о повышенном риске миокардита среди пациентов, получивших вакцину mRNA. В то же время, там подчеркнули, что риск смертности от коронавируса значительно превышает опасность возможных осложнений.Всемирная организация здравоохранения признала ранее "возможную взаимосвязь" между миокардитом и вакциной mRNA.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/murashko-1741279872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, вакцинация, в мире