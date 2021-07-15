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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741314434.html
Кардиолог предупредил, что вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит
Кардиолог предупредил, что вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит - РИА Новости, 15.07.2021
Кардиолог предупредил, что вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит
Применение вакцины от коронавируса может усиливать проблемы с сердцем у детей, но в целом риск остается незначительным, заявил РИА Новости известный детский... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T03:22
2021-07-15T03:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
вакцинация
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Применение вакцины от коронавируса может усиливать проблемы с сердцем у детей, но в целом риск остается незначительным, заявил РИА Новости известный детский кардиохирург из США Билл Новик.Специалисты альянса из разных стран проводят сложные кардиологические операции и помогают подготовке местных специалистов в разных регионах мира, в том числе в горячих точках.В зависимости от сложности ситуации миокардит может привести к серьезным долгосрочным последствиям, однако многие пациенты могут избежать их, отметил Новик."Тем не менее, если у вас именно такой серьезный случай, то в будущем у вас могут возникнуть проблемы с сердцем", - признал он.По словам кардиолога, общее количество случаев миокардита, связанных с прививкой от коронавируса, невелико, однако у специалистов просто еще не было достаточно времени, чтобы всерьез изучить возможные долгосрочные последствия."В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию", - сказал Новик.Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили в начале июля о повышенном риске миокардита среди пациентов, получивших вакцину mRNA. В то же время, там подчеркнули, что риск смертности от коронавируса значительно превышает опасность возможных осложнений.Всемирная организация здравоохранения признала ранее "возможную взаимосвязь" между миокардитом и вакциной mRNA.
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коронавирус covid-19, сша, вакцинация, в мире
03:22 15.07.2021
 
Кардиолог предупредил, что вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит

Кардиолог Новик: вакцины от COVID-19 могут вызывать миокардит, но риск незначительный

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Применение вакцины от коронавируса может усиливать проблемы с сердцем у детей, но в целом риск остается незначительным, заявил РИА Новости известный детский кардиохирург из США Билл Новик.
"Повторная вакцинация иногда ведет к миокардиту, однако в большинстве случаев эффект остается незначительным", - сказал Новик, возглавляющий William Novick Global Cardiac Alliance.
Специалисты альянса из разных стран проводят сложные кардиологические операции и помогают подготовке местных специалистов в разных регионах мира, в том числе в горячих точках.
В зависимости от сложности ситуации миокардит может привести к серьезным долгосрочным последствиям, однако многие пациенты могут избежать их, отметил Новик.
"Тем не менее, если у вас именно такой серьезный случай, то в будущем у вас могут возникнуть проблемы с сердцем", - признал он.
По словам кардиолога, общее количество случаев миокардита, связанных с прививкой от коронавируса, невелико, однако у специалистов просто еще не было достаточно времени, чтобы всерьез изучить возможные долгосрочные последствия.
"В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию", - сказал Новик.
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Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили в начале июля о повышенном риске миокардита среди пациентов, получивших вакцину mRNA. В то же время, там подчеркнули, что риск смертности от коронавируса значительно превышает опасность возможных осложнений.
Всемирная организация здравоохранения признала ранее "возможную взаимосвязь" между миокардитом и вакциной mRNA.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВакцинацияВ мире
 
 
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