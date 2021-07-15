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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/vaktsina-1741328619.html
На Украине испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer
На Украине испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer - РИА Новости, 15.07.2021
На Украине испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer
Нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer зафиксировали в Харьковской области Украины, в результате испортилось более 9... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:39
2021-07-15T09:47
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
харьковская область
украина
в мире
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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer зафиксировали в Харьковской области Украины, в результате испортилось более 9 тысяч доз препарата, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения областной государственной администрации.По данным пресс-службы, 30 июня в Харьковскую область поставили 21,6 тысячи доз вакцины Comirnaty/Pfizer, но при получении препарата на складе было зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз)."Были направлены соответствующие письма в госпредприятие "Укрмедснаб" и министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедснаб". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля – в этот день в стране начали использовать Covishield. CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca – с 18 апреля, а вакцина Comirnaty – с 26 апреля. С начала прививочной кампании привиты 2 476 634 человека, из них 1 305 882 полностью иммунизированы.
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741314434.html
харьковская область
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вакцина pfizer/biontech, харьковская область, украина, в мире
09:39 15.07.2021 (обновлено: 09:47 15.07.2021)
 
На Украине испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине при транспортировке испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer зафиксировали в Харьковской области Украины, в результате испортилось более 9 тысяч доз препарата, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения областной государственной администрации.
По данным пресс-службы, 30 июня в Харьковскую область поставили 21,6 тысячи доз вакцины Comirnaty/Pfizer, но при получении препарата на складе было зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).
"Были направлены соответствующие письма в госпредприятие "Укрмедснаб" и министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедснаб". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля – в этот день в стране начали использовать Covishield. CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca – с 18 апреля, а вакцина Comirnaty – с 26 апреля. С начала прививочной кампании привиты 2 476 634 человека, из них 1 305 882 полностью иммунизированы.
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
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