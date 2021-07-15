https://ria.ru/20210715/vaktsina-1741328619.html

На Украине испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer - РИА Новости, 15.07.2021

На Украине испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer

Нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer зафиксировали в Харьковской области Украины, в результате испортилось более 9... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:39

2021-07-15T09:39

2021-07-15T09:47

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

харьковская область

украина

в мире

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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer зафиксировали в Харьковской области Украины, в результате испортилось более 9 тысяч доз препарата, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения областной государственной администрации.По данным пресс-службы, 30 июня в Харьковскую область поставили 21,6 тысячи доз вакцины Comirnaty/Pfizer, но при получении препарата на складе было зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз)."Были направлены соответствующие письма в госпредприятие "Укрмедснаб" и министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедснаб". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля – в этот день в стране начали использовать Covishield. CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca – с 18 апреля, а вакцина Comirnaty – с 26 апреля. С начала прививочной кампании привиты 2 476 634 человека, из них 1 305 882 полностью иммунизированы.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741314434.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, харьковская область, украина, в мире