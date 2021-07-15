23:00 15.07.2021 (обновлено: 23:38 15.07.2021)
Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории
Глава ВОЗ Гебрейесус допустил вероятность утечки коронавируса из лаборатории
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, передает Associated Press.
"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", — отметил он.
Как отметил гендиректор организации, отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 преждевременно.
Гебрейесус также призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.
Версию искусственного происхождения коронавируса стали активно муссировать на Западе последние месяцы. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен убеждены, что китайские ученые создали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы". По их мнению, уханьские исследователи хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к нему присоединили новый "шип". О такой манипуляции свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" SARS-CoV-2. Эта последовательность едва ли могла возникнуть у вируса естественным путем.
Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что обнаружили у коронавируса генетический след, которым не обладает природный вирус. Специалисты выявили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории. При этом в обычных условиях порядок геномов CGG-CGG встречается крайне редко, отметили эксперты.
Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой позиции по информации на тему COVID-19. Пекин с самого начала пандемии приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, комментируя намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение коронавируса, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.