https://ria.ru/20210715/utechka-1741460157.html

Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории

Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории - РИА Новости, 15.07.2021

Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, передает Associated... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T23:00

2021-07-15T23:00

2021-07-15T23:38

пандемия

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

китай

в мире

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, передает Associated Press.Как отметил гендиректор организации, отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 преждевременно.Гебрейесус также призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.Версию искусственного происхождения коронавируса стали активно муссировать на Западе последние месяцы. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен убеждены, что китайские ученые создали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы". По их мнению, уханьские исследователи хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к нему присоединили новый "шип". О такой манипуляции свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" SARS-CoV-2. Эта последовательность едва ли могла возникнуть у вируса естественным путем.Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что обнаружили у коронавируса генетический след, которым не обладает природный вирус. Специалисты выявили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории. При этом в обычных условиях порядок геномов CGG-CGG встречается крайне редко, отметили эксперты.Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой позиции по информации на тему COVID-19. Пекин с самого начала пандемии приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, комментируя намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение коронавируса, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.

https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741425599.html

https://ria.ru/20210715/intellekt-1741450316.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, китай, в мире