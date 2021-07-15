https://ria.ru/20210715/ukraina-1741390430.html

Украинский телеканал проверят из-за показа коммунистической символики

Украинский телеканал проверят из-за показа коммунистической символики - РИА Новости, 15.07.2021

Украинский телеканал проверят из-за показа коммунистической символики

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую невыездную проверку телерадиокомпании "Акцент", зарегистрированной в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:00

2021-07-15T15:00

2021-07-15T15:00

лисичанск

луганская область

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_0:213:3031:1917_1920x0_80_0_0_8fd16a4dd236b3a4df49711b95252857.jpg

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую невыездную проверку телерадиокомпании "Акцент", зарегистрированной в городе Лисичанске Луганской области из-за коммунистической символики в эфире 8-10 мая, сообщила пресс-служба регулятора."Пятнадцатого июля Национальный совет назначил ООО "Телерадиокомпания "Акцент", город Лисичанск Луганской области, внеплановую невыездную проверку из-за зафиксированного в ее эфире показа символики коммунистического тоталитарного режима. Регулятор отреагировал на обращение народных депутатов Вельможного С. А. и Сухова А. С., обратившихся в Национальный совет по соответствующей жалобой", - говорится в сообщении.Регулятор зафиксировал в выпусках новостей 8-10 мая трансляцию сюжета о праздновании в Лисичанске 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Как отметили в ведомстве, участники этого мероприятия "использовали символику коммунистического тоталитарного режима, государственный флаг СССР и пятиконечную красную звезду"."Поскольку законом Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине изготовления, распространения, публичное использование, а также пропаганда их символики запрещены, Национальный совет видит в действиях телекомпании признаки нарушения части первой статьи 3, части первой статьи 4 соответствующего закона . Закон Украины "О телевидении и радиовещании" обязывает вещателей соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и запрещает распространять передачи, где отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов", - отметили в нацсовете.Проверка будет проведена в период с 30 июля по 13 августа.С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741386844.html

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728920705.html

лисичанск

луганская область

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, луганская область, ссср, в мире