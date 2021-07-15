https://ria.ru/20210715/ukraina-1741390430.html
Украинский телеканал проверят из-за показа коммунистической символики
Украинский телеканал проверят из-за показа коммунистической символики - РИА Новости, 15.07.2021
Украинский телеканал проверят из-за показа коммунистической символики
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую невыездную проверку телерадиокомпании "Акцент", зарегистрированной в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:00
2021-07-15T15:00
2021-07-15T15:00
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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую невыездную проверку телерадиокомпании "Акцент", зарегистрированной в городе Лисичанске Луганской области из-за коммунистической символики в эфире 8-10 мая, сообщила пресс-служба регулятора."Пятнадцатого июля Национальный совет назначил ООО "Телерадиокомпания "Акцент", город Лисичанск Луганской области, внеплановую невыездную проверку из-за зафиксированного в ее эфире показа символики коммунистического тоталитарного режима. Регулятор отреагировал на обращение народных депутатов Вельможного С. А. и Сухова А. С., обратившихся в Национальный совет по соответствующей жалобой", - говорится в сообщении.Регулятор зафиксировал в выпусках новостей 8-10 мая трансляцию сюжета о праздновании в Лисичанске 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Как отметили в ведомстве, участники этого мероприятия "использовали символику коммунистического тоталитарного режима, государственный флаг СССР и пятиконечную красную звезду"."Поскольку законом Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине изготовления, распространения, публичное использование, а также пропаганда их символики запрещены, Национальный совет видит в действиях телекомпании признаки нарушения части первой статьи 3, части первой статьи 4 соответствующего закона . Закон Украины "О телевидении и радиовещании" обязывает вещателей соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и запрещает распространять передачи, где отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов", - отметили в нацсовете.Проверка будет проведена в период с 30 июля по 13 августа.С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741386844.html
https://ria.ru/20210419/ukraina-1728920705.html
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лисичанск, луганская область, ссср, в мире
Украинский телеканал проверят из-за показа коммунистической символики
Нацсовет Украины по телевидению проверит канал в Лисичанске из-за показа флага СССР
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины
назначил внеплановую невыездную проверку телерадиокомпании "Акцент", зарегистрированной в городе Лисичанске Луганской области
из-за коммунистической символики в эфире 8-10 мая, сообщила пресс-служба регулятора.
"Пятнадцатого июля Национальный совет назначил ООО "Телерадиокомпания "Акцент", город Лисичанск Луганской области, внеплановую невыездную проверку из-за зафиксированного в ее эфире показа символики коммунистического тоталитарного режима. Регулятор отреагировал на обращение народных депутатов Вельможного С. А. и Сухова А. С., обратившихся в Национальный совет по соответствующей жалобой", - говорится в сообщении.
Регулятор зафиксировал в выпусках новостей 8-10 мая трансляцию сюжета о праздновании в Лисичанске 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Как отметили в ведомстве, участники этого мероприятия "использовали символику коммунистического тоталитарного режима, государственный флаг СССР
и пятиконечную красную звезду".
"Поскольку законом Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине изготовления, распространения, публичное использование, а также пропаганда их символики запрещены, Национальный совет видит в действиях телекомпании признаки нарушения части первой статьи 3, части первой статьи 4 соответствующего закона . Закон Украины "О телевидении и радиовещании" обязывает вещателей соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и запрещает распространять передачи, где отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов", - отметили в нацсовете.
Проверка будет проведена в период с 30 июля по 13 августа.
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.