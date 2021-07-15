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Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку
Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку - РИА Новости, 15.07.2021
Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку
Бывший глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков неоднозначно прокомментировал свою отставку, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:30
2021-07-15T14:18
екатерина гандзюк
арсен аваков
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бывший глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков неоднозначно прокомментировал свою отставку, пишет "Страна.ua".После того как стало известно, что Рада утвердила его увольнение, экс-чиновник выложил фотографию на фейсбуке. Пост он подписал фразой "СлаваУкраїне!".Однако такой вариант написания содержит элементы как украинского, так и русского языка. Вскоре он исправил неточность на правильный украинский вариант "СлаваУкраїнi", но по-прежнему не добавив пробел.Аваков стал главой МВД 27 февраля 2014 года, а летом 2019-го его переназначили на эту должность. Он — последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Аваков сохранил пост и после отставки правительства Алексея Гончарука в прошлом марте.На Украине неоднократно проходили акции с требованием ухода министра. У активистов были претензии к его деятельности, в частности из-за расследования убийств журналиста Павла Шеремета и экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
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екатерина гандзюк, арсен аваков, украина, в мире
12:30 15.07.2021 (обновлено: 14:18 15.07.2021)
 
Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку

Экс-глава МВД Украины Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бывший глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков неоднозначно прокомментировал свою отставку, пишет "Страна.ua".
После того как стало известно, что Рада утвердила его увольнение, экс-чиновник выложил фотографию на фейсбуке. Пост он подписал фразой "СлаваУкраїне!".
Однако такой вариант написания содержит элементы как украинского, так и русского языка. Вскоре он исправил неточность на правильный украинский вариант "СлаваУкраїнi", но по-прежнему не добавив пробел.
Аваков стал главой МВД 27 февраля 2014 года, а летом 2019-го его переназначили на эту должность.
Он — последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Аваков сохранил пост и после отставки правительства Алексея Гончарука в прошлом марте.
На Украине неоднократно проходили акции с требованием ухода министра. У активистов были претензии к его деятельности, в частности из-за расследования убийств журналиста Павла Шеремета и экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 14:16
Депутат Рады заявил, что отставка Авакова дает шанс Порошенко
 
Екатерина ГандзюкАрсен АваковУкраинаВ мире
 
 
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