https://ria.ru/20210715/ukraina-1741359912.html

Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку

Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку - РИА Новости, 15.07.2021

Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку

Бывший глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков неоднозначно прокомментировал свою отставку, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:30

2021-07-15T12:30

2021-07-15T14:18

екатерина гандзюк

арсен аваков

украина

в мире

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бывший глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков неоднозначно прокомментировал свою отставку, пишет "Страна.ua".После того как стало известно, что Рада утвердила его увольнение, экс-чиновник выложил фотографию на фейсбуке. Пост он подписал фразой "СлаваУкраїне!".Однако такой вариант написания содержит элементы как украинского, так и русского языка. Вскоре он исправил неточность на правильный украинский вариант "СлаваУкраїнi", но по-прежнему не добавив пробел.Аваков стал главой МВД 27 февраля 2014 года, а летом 2019-го его переназначили на эту должность. Он — последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Аваков сохранил пост и после отставки правительства Алексея Гончарука в прошлом марте.На Украине неоднократно проходили акции с требованием ухода министра. У активистов были претензии к его деятельности, в частности из-за расследования убийств журналиста Павла Шеремета и экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

https://ria.ru/20210714/shans-1741232195.html

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екатерина гандзюк, арсен аваков, украина, в мире