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"Провоцируют братьев": китайцы прокомментировали статью Путина об Украине
"Провоцируют братьев": китайцы прокомментировали статью Путина об Украине - РИА Новости, 15.07.2021
"Провоцируют братьев": китайцы прокомментировали статью Путина об Украине
Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали статью Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов. Многие из них с... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:56
2021-07-15T10:49
владимир путин
москва
китай
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали статью Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов. Многие из них с сожалением констатировали разобщенность в отношениях между Киевом и Москвой."Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия", — выразил мнение один из комментаторов."Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. &lt;...&gt; Украина, увы, не понимает этого", — посчитал другой пользователь."У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг", — отметил еще один юзер сайта."Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев", — подытожили читатели.Статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на русском и украинском языках 12 июля. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Киева, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас республика находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210713/statya-1741166825.html
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владимир путин, москва, китай, киев, украина, в мире
08:56 15.07.2021 (обновлено: 10:49 15.07.2021)
 
"Провоцируют братьев": китайцы прокомментировали статью Путина об Украине

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали Россию после статьи Путина об Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали статью Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов. Многие из них с сожалением констатировали разобщенность в отношениях между Киевом и Москвой.
"Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия", — выразил мнение один из комментаторов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 23:37
Путин назвал статью про Украину честной
"Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. <...> Украина, увы, не понимает этого", — посчитал другой пользователь.
"У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг", — отметил еще один юзер сайта.
"Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев", — подытожили читатели.
Статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на русском и украинском языках 12 июля. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Киева, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас республика находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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