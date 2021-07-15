https://ria.ru/20210715/udmurtiya-1741356816.html

В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов"

В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов" - РИА Новости, 15.07.2021

В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов"

Рост объема инвестиций и числа рабочих мест ожидается на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Глазов" в Удмуртии после того, как... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:14

2021-07-15T12:14

2021-07-15T12:14

удмуртская республика

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg

УФА, 15 июл – РИА Новости. Рост объема инвестиций и числа рабочих мест ожидается на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Глазов" в Удмуртии после того, как федеральное правительство по инициативе удмуртских властей расширило виды деятельности для ее резидентов, заявил глава региона Александр Бречалов.В пресс-службе руководителя Удмуртии отметили, что правительство РФ по инициативе региональных властей приняло решение о расширении видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Глазов"."Если раньше резиденты ТОСЭР могли работать только по девяти направлениям, то сейчас виды деятельности ограничены только федеральным законодательством. Благодаря расширению перечня видов деятельности увеличится количество резидентов, соответственно - объем инвестиций и рабочие места", - цитирует пресс-служба Бречалова.По его словам, сейчас в ТОСЭР "Глазов" зарегистрированы девять резидентов. Общий объем инвестиций составляет 355,5 миллионов рублей, планируется создание более 600 рабочих мест.В пресс-службе главы региона отметили, что на территории опережающего социально-экономического развития "Глазов" не могут располагаться, например, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой, добычей нефти, природного газа и угля, производством табачных изделий. Всего в список запрещенных видов деятельности включены 26 наименований."Напомним, что резиденты территорий пользуются особыми привилегиями. Это снижение налога на прибыль до 5%, обнуление налогов на имущество и на землю. Также только для резидентов ТОСЭР "Глазов" действуют льготные страховые взносы в размере 7,6%", - говорится в сообщении.По данным удмуртских властей, на сегодняшний день статус резидентов ТОСЭР "Глазов" и "Сарапул" получили 38 предприятий. Порядка 30 из них подготавливают площадки для производства, ведут строительные работы, а шесть резидентов уже успешно работают и производят продукцию: они уже создали почти 900 рабочих мест и вложили более 400 миллионов рублей инвестиций. Также в этом году в ТОСЭР "Глазов" появится новый резидент - ООО "БерегИ". Правительство Удмуртии уже одобрило заявку компании. Инвестиции в проект составят 31,4 миллиона рублей, проект даст 14 рабочих мест.

https://ria.ru/20210713/udmurtiya-1741071605.html

https://ria.ru/20210708/robot-1740406663.html

https://ria.ru/20210707/udmurtiya-1740341897.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика