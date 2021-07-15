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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210715/udmurtiya-1741356816.html
В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов"
В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов" - РИА Новости, 15.07.2021
В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов"
Рост объема инвестиций и числа рабочих мест ожидается на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Глазов" в Удмуртии после того, как... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:14
2021-07-15T12:14
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
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УФА, 15 июл – РИА Новости. Рост объема инвестиций и числа рабочих мест ожидается на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Глазов" в Удмуртии после того, как федеральное правительство по инициативе удмуртских властей расширило виды деятельности для ее резидентов, заявил глава региона Александр Бречалов.В пресс-службе руководителя Удмуртии отметили, что правительство РФ по инициативе региональных властей приняло решение о расширении видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Глазов"."Если раньше резиденты ТОСЭР могли работать только по девяти направлениям, то сейчас виды деятельности ограничены только федеральным законодательством. Благодаря расширению перечня видов деятельности увеличится количество резидентов, соответственно - объем инвестиций и рабочие места", - цитирует пресс-служба Бречалова.По его словам, сейчас в ТОСЭР "Глазов" зарегистрированы девять резидентов. Общий объем инвестиций составляет 355,5 миллионов рублей, планируется создание более 600 рабочих мест.В пресс-службе главы региона отметили, что на территории опережающего социально-экономического развития "Глазов" не могут располагаться, например, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой, добычей нефти, природного газа и угля, производством табачных изделий. Всего в список запрещенных видов деятельности включены 26 наименований."Напомним, что резиденты территорий пользуются особыми привилегиями. Это снижение налога на прибыль до 5%, обнуление налогов на имущество и на землю. Также только для резидентов ТОСЭР "Глазов" действуют льготные страховые взносы в размере 7,6%", - говорится в сообщении.По данным удмуртских властей, на сегодняшний день статус резидентов ТОСЭР "Глазов" и "Сарапул" получили 38 предприятий. Порядка 30 из них подготавливают площадки для производства, ведут строительные работы, а шесть резидентов уже успешно работают и производят продукцию: они уже создали почти 900 рабочих мест и вложили более 400 миллионов рублей инвестиций. Также в этом году в ТОСЭР "Глазов" появится новый резидент - ООО "БерегИ". Правительство Удмуртии уже одобрило заявку компании. Инвестиции в проект составят 31,4 миллиона рублей, проект даст 14 рабочих мест.
https://ria.ru/20210713/udmurtiya-1741071605.html
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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика
12:14 15.07.2021
 
В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов"

В Удмуртии расширили виды деятельности для резидентов ТОСЭР "Глазов"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 15 июл – РИА Новости. Рост объема инвестиций и числа рабочих мест ожидается на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Глазов" в Удмуртии после того, как федеральное правительство по инициативе удмуртских властей расширило виды деятельности для ее резидентов, заявил глава региона Александр Бречалов.
В пресс-службе руководителя Удмуртии отметили, что правительство РФ по инициативе региональных властей приняло решение о расширении видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Глазов".
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"Если раньше резиденты ТОСЭР могли работать только по девяти направлениям, то сейчас виды деятельности ограничены только федеральным законодательством. Благодаря расширению перечня видов деятельности увеличится количество резидентов, соответственно - объем инвестиций и рабочие места", - цитирует пресс-служба Бречалова.
По его словам, сейчас в ТОСЭР "Глазов" зарегистрированы девять резидентов. Общий объем инвестиций составляет 355,5 миллионов рублей, планируется создание более 600 рабочих мест.
В пресс-службе главы региона отметили, что на территории опережающего социально-экономического развития "Глазов" не могут располагаться, например, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой, добычей нефти, природного газа и угля, производством табачных изделий. Всего в список запрещенных видов деятельности включены 26 наименований.
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"Напомним, что резиденты территорий пользуются особыми привилегиями. Это снижение налога на прибыль до 5%, обнуление налогов на имущество и на землю. Также только для резидентов ТОСЭР "Глазов" действуют льготные страховые взносы в размере 7,6%", - говорится в сообщении.
По данным удмуртских властей, на сегодняшний день статус резидентов ТОСЭР "Глазов" и "Сарапул" получили 38 предприятий. Порядка 30 из них подготавливают площадки для производства, ведут строительные работы, а шесть резидентов уже успешно работают и производят продукцию: они уже создали почти 900 рабочих мест и вложили более 400 миллионов рублей инвестиций. Также в этом году в ТОСЭР "Глазов" появится новый резидент - ООО "БерегИ". Правительство Удмуртии уже одобрило заявку компании. Инвестиции в проект составят 31,4 миллиона рублей, проект даст 14 рабочих мест.
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Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
 
 
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