В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Директора рухнувшей при землетрясении школы в Мехико приговорили к 208 годам тюрьмы
© AP Photo / Marco UgarteСолдаты охраняют здание недалеко от тюрьмы строгого режима в Альтиплано, Мексика
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208 годам тюремного заключения за неумышленное убийство 26 человек, сообщила прокуратура.
"Генеральная прокуратура Мехико сообщает, что в результате проведенного расследования и доказательств, представленных сотрудниками судебной прокуратуры, судья уголовного суда приговорил к 208 годам лишения свободы в тюрьме мужчину, признанного виновным в убийстве 26 человек", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Помимо тюремного заключения осужденный должен выплатить 377,5 тысячи песо (18,9 тысячи долларов) каждому из косвенных потерпевших в качестве компенсации материального ущерба.
По информации прокуратуры, Хуан Марио Веларде Гамес своим заключением гарантировал структурную безопасность школы в сейсмоопасном Мехико, не проводя необходимых нагрузочных испытаний и не обращая внимания на административные и строительные нарушения. В результате обрушения здания при землетрясении 19 сентября 2017 года погибли 19 детей и 7 взрослых.
Девять месяцев назад собственницу школы Монику Гарсиа Вильегас приговорили к 31 году тюремного заключения и аналогичным компенсациям за неумышленное убийство 26 человек. В течение почти двух лет до ареста в мае 2019 года она находилась в бегах, за информацию о ее местонахождении прокуратура предлагала 235 тысяч долларов США, а Интерпол выпустил на ее имя красный формуляр (международный ордер на арест).