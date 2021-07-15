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В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы - РИА Новости, 15.07.2021
В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T04:23
2021-07-15T04:23
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208 годам тюремного заключения за неумышленное убийство 26 человек, сообщила прокуратура.Помимо тюремного заключения осужденный должен выплатить 377,5 тысячи песо (18,9 тысячи долларов) каждому из косвенных потерпевших в качестве компенсации материального ущерба.По информации прокуратуры, Хуан Марио Веларде Гамес своим заключением гарантировал структурную безопасность школы в сейсмоопасном Мехико, не проводя необходимых нагрузочных испытаний и не обращая внимания на административные и строительные нарушения. В результате обрушения здания при землетрясении 19 сентября 2017 года погибли 19 детей и 7 взрослых.Девять месяцев назад собственницу школы Монику Гарсиа Вильегас приговорили к 31 году тюремного заключения и аналогичным компенсациям за неумышленное убийство 26 человек. В течение почти двух лет до ареста в мае 2019 года она находилась в бегах, за информацию о ее местонахождении прокуратура предлагала 235 тысяч долларов США, а Интерпол выпустил на ее имя красный формуляр (международный ордер на арест).
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интерпол, мехико (город), в мире
04:23 15.07.2021
 
В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы

Директора рухнувшей при землетрясении школы в Мехико приговорили к 208 годам тюрьмы

© AP Photo / Marco UgarteСолдаты охраняют здание недалеко от тюрьмы строгого режима в Альтиплано, Мексика
Солдаты охраняют здание недалеко от тюрьмы строгого режима в Альтиплано, Мексика - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Marco Ugarte
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208 годам тюремного заключения за неумышленное убийство 26 человек, сообщила прокуратура.
"Генеральная прокуратура Мехико сообщает, что в результате проведенного расследования и доказательств, представленных сотрудниками судебной прокуратуры, судья уголовного суда приговорил к 208 годам лишения свободы в тюрьме мужчину, признанного виновным в убийстве 26 человек", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Помимо тюремного заключения осужденный должен выплатить 377,5 тысячи песо (18,9 тысячи долларов) каждому из косвенных потерпевших в качестве компенсации материального ущерба.
По информации прокуратуры, Хуан Марио Веларде Гамес своим заключением гарантировал структурную безопасность школы в сейсмоопасном Мехико, не проводя необходимых нагрузочных испытаний и не обращая внимания на административные и строительные нарушения. В результате обрушения здания при землетрясении 19 сентября 2017 года погибли 19 детей и 7 взрослых.
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Девять месяцев назад собственницу школы Монику Гарсиа Вильегас приговорили к 31 году тюремного заключения и аналогичным компенсациям за неумышленное убийство 26 человек. В течение почти двух лет до ареста в мае 2019 года она находилась в бегах, за информацию о ее местонахождении прокуратура предлагала 235 тысяч долларов США, а Интерпол выпустил на ее имя красный формуляр (международный ордер на арест).
 
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