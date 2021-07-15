https://ria.ru/20210715/tyurma-1741315919.html

В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы

В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы - РИА Новости, 15.07.2021

В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы

Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T04:23

2021-07-15T04:23

2021-07-15T04:23

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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208 годам тюремного заключения за неумышленное убийство 26 человек, сообщила прокуратура.Помимо тюремного заключения осужденный должен выплатить 377,5 тысячи песо (18,9 тысячи долларов) каждому из косвенных потерпевших в качестве компенсации материального ущерба.По информации прокуратуры, Хуан Марио Веларде Гамес своим заключением гарантировал структурную безопасность школы в сейсмоопасном Мехико, не проводя необходимых нагрузочных испытаний и не обращая внимания на административные и строительные нарушения. В результате обрушения здания при землетрясении 19 сентября 2017 года погибли 19 детей и 7 взрослых.Девять месяцев назад собственницу школы Монику Гарсиа Вильегас приговорили к 31 году тюремного заключения и аналогичным компенсациям за неумышленное убийство 26 человек. В течение почти двух лет до ареста в мае 2019 года она находилась в бегах, за информацию о ее местонахождении прокуратура предлагала 235 тысяч долларов США, а Интерпол выпустил на ее имя красный формуляр (международный ордер на арест).

https://ria.ru/20210504/ubiystvo-1731126720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интерпол, мехико (город), в мире