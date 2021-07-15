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В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава - РИА Новости, 15.07.2021
В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
Власти Туркмении вновь недовольны российскими публикациями: на этот раз их возмущение вызвало интервью официального лица – главного инфекциониста Минздрава РФ... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:51
2021-07-15T17:18
мид туркменистана
рбк (медиагруппа)
туркмения
афганистан
общество
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АШХАБАД/МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти Туркмении вновь недовольны российскими публикациями: на этот раз их возмущение вызвало интервью официального лица – главного инфекциониста Минздрава РФ по теме полиомиелита, Ашхабад снова утверждает, что информация в СМИ РФ о ситуации в Туркмении не соответствует действительности - перед этим туркменским чиновникам не понравилось, как российские журналисты пишут о ситуации на афганской границе республики со ссылкой на туркменские же издания. Обе претензии вызваны материалами РБК."Некоторые российские средства массовой информации в последнее время особо искажают реальное положение дел в отношении инфекционных заболеваний, в частности полиомиелита в Туркменистане", - говорится в сообщении для СМИ, распространенном Государственной санитарно-эпидемиологической службой (ГСЭС) туркменского минздрава и опубликованном на сайте.В ведомстве утверждают, что 12 июля в эфире телеканала РБК было показано интервью с Еленой Малинниковой, главным внештатным специалистом-инфекционистом Минздрава России, "где озвучена информация касательно полиомиелита в Туркменистане, которая всецело не соответствует действительности". ГСЭС выразила глубокую обеспокоенность тем, что "вышеназванный телеканал готовит свои материалы, основываясь на недостоверной информации, без анализа фактов реальной жизни". Какие конкретно данные из интервью Малинниковой в Ашхабаде считают не соответствующими действительности, в сообщении не указано.Глава объединенной редакции РБК Пётр Канаев, комментируя РИА Новости недовольство со стороны Ашхабада по поводу интервью, заявил, что у него нет оснований сомневаться в обоснованности приведенных данных.При этом в минздраве Туркмении РИА Новости, несмотря на дополнительные запросы, не смогли пояснить, о чем конкретно шла речь в интервью и какие именно слова инфекциониста Минздрава РФ вызвали возмущение. Канаев также заявил, что не знает, что именно в интервью могло вызвать претензии властей Туркмении. При этом пресс-секретарь РБК сообщила РИА Новости, что с этой недели больше там не работает, официальная коммуникация с РБК идет только через Канаева.Это уже второе за несколько дней опровержение сообщений РБК туркменскими ведомствами. В минувшее воскресенье сообщение РБК о ситуации на туркмено-афганской границе опроверг МИД Туркменистана. Тогда РБК со ссылкой на туркменские СМИ сообщил, что Туркмения начала переброску тяжелой техники к границе с Афганистаном на фоне приближения талибов к туркменским границам. Как заявил тогда РИА Новости Канаев, при подготовке материала о ситуации на туркмено-афганской границе РБК использовал информацию издания Turkmen.news, реакции официальных властей Туркменистана на опубликованные данные не было, в связи с чем журналист выразил мнение, что более оперативное и содержательное взаимодействие со СМИ способствовало бы прояснению ситуации.
https://ria.ru/20210711/turkmeniya-1740838427.html
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мид туркменистана, рбк (медиагруппа), туркмения, афганистан, общество
15:51 15.07.2021 (обновлено: 17:18 15.07.2021)
 
В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава

В Ашхабаде опровергли заявление эксперта Минздрава России Малинниковой о полиомиелите в Туркмении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода мира. Ашхабад. Архивное фото
Города мира. Ашхабад. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД/МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти Туркмении вновь недовольны российскими публикациями: на этот раз их возмущение вызвало интервью официального лица – главного инфекциониста Минздрава РФ по теме полиомиелита, Ашхабад снова утверждает, что информация в СМИ РФ о ситуации в Туркмении не соответствует действительности - перед этим туркменским чиновникам не понравилось, как российские журналисты пишут о ситуации на афганской границе республики со ссылкой на туркменские же издания. Обе претензии вызваны материалами РБК.
"Некоторые российские средства массовой информации в последнее время особо искажают реальное положение дел в отношении инфекционных заболеваний, в частности полиомиелита в Туркменистане", - говорится в сообщении для СМИ, распространенном Государственной санитарно-эпидемиологической службой (ГСЭС) туркменского минздрава и опубликованном на сайте.
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 21:05
Туркмения назвала данные РБК о переброске войск к афганской границе ложью
В ведомстве утверждают, что 12 июля в эфире телеканала РБК было показано интервью с Еленой Малинниковой, главным внештатным специалистом-инфекционистом Минздрава России, "где озвучена информация касательно полиомиелита в Туркменистане, которая всецело не соответствует действительности". ГСЭС выразила глубокую обеспокоенность тем, что "вышеназванный телеканал готовит свои материалы, основываясь на недостоверной информации, без анализа фактов реальной жизни". Какие конкретно данные из интервью Малинниковой в Ашхабаде считают не соответствующими действительности, в сообщении не указано.
Глава объединенной редакции РБК Пётр Канаев, комментируя РИА Новости недовольство со стороны Ашхабада по поводу интервью, заявил, что у него нет оснований сомневаться в обоснованности приведенных данных.
"Я рад, что РБК дает своей аудитории возможность ознакомиться мнением лучших экспертов. У меня нет оснований сомневаться в обоснованности данных, приведенных главным внештатным специалистом-инфекционистом Минздрава России. Опыт подсказывает, что резкое расхождение официальной государственной статистики с оценками экспертов такого уровня компетенции может говорить не в пользу официальной статистики", - рассказал Канаев.
При этом в минздраве Туркмении РИА Новости, несмотря на дополнительные запросы, не смогли пояснить, о чем конкретно шла речь в интервью и какие именно слова инфекциониста Минздрава РФ вызвали возмущение. Канаев также заявил, что не знает, что именно в интервью могло вызвать претензии властей Туркмении. При этом пресс-секретарь РБК сообщила РИА Новости, что с этой недели больше там не работает, официальная коммуникация с РБК идет только через Канаева.
Это уже второе за несколько дней опровержение сообщений РБК туркменскими ведомствами. В минувшее воскресенье сообщение РБК о ситуации на туркмено-афганской границе опроверг МИД Туркменистана. Тогда РБК со ссылкой на туркменские СМИ сообщил, что Туркмения начала переброску тяжелой техники к границе с Афганистаном на фоне приближения талибов к туркменским границам. Как заявил тогда РИА Новости Канаев, при подготовке материала о ситуации на туркмено-афганской границе РБК использовал информацию издания Turkmen.news, реакции официальных властей Туркменистана на опубликованные данные не было, в связи с чем журналист выразил мнение, что более оперативное и содержательное взаимодействие со СМИ способствовало бы прояснению ситуации.
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