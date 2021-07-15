09:49 15.07.2021 (обновлено: 11:59 15.07.2021)
В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка
В Бурятии нашли тело годовалого ребенка с множественными колото-резаными ранениями
© Фото : СУСК России по Республике БурятияСовещание по поводу обнаружения изрезанного тела младенца в селе Ильинка Республики Бурятия
© Фото : СУСК России по Республике Бурятия
Совещание по поводу обнаружения изрезанного тела младенца в селе Ильинка Республики Бурятия
КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. В Бурятии устанавливают подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, его изрезанное тело нашли в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Вызов поступил ночью 15 июля. В полицию доставили всех находившихся в доме людей.
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По информации регионального главка СК, в среду жительница села привезла маленького сына к бабушке и уехала по делам. Вечером она навестила мальчика, при этом ее мать и сожитель матери были пьяны. Несмотря на это, женщина оставила ребенка с ними. Через полтора часа стало известно о его гибели.
Сейчас следователи проверяют версии о причастности к убийству 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, а также других жителей деревни, которые могли зайти в дом и совершить преступление.
Возбуждено уголовное дело.
Раскрытие убийства находится на личном контроле министра внутренних дел республики. Позднее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклада о расследовании.