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В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка
В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка - РИА Новости, 15.07.2021
В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка
В Бурятии устанавливают подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, его изрезанное тело нашли в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщила... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:49
2021-07-15T11:59
александр бастрыкин
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
прибайкальский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. В Бурятии устанавливают подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, его изрезанное тело нашли в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Вызов поступил ночью 15 июля. В полицию доставили всех находившихся в доме людей.По информации регионального главка СК, в среду жительница села привезла маленького сына к бабушке и уехала по делам. Вечером она навестила мальчика, при этом ее мать и сожитель матери были пьяны. Несмотря на это, женщина оставила ребенка с ними. Через полтора часа стало известно о его гибели.Сейчас следователи проверяют версии о причастности к убийству 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, а также других жителей деревни, которые могли зайти в дом и совершить преступление.Возбуждено уголовное дело.Раскрытие убийства находится на личном контроле министра внутренних дел республики. Позднее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклада о расследовании.
https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html
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республика бурятия
прибайкальский район
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александр бастрыкин, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), прибайкальский район, происшествия
09:49 15.07.2021 (обновлено: 11:59 15.07.2021)
 
В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка

В Бурятии нашли тело годовалого ребенка с множественными колото-резаными ранениями

© Фото : СУСК России по Республике БурятияСовещание по поводу обнаружения изрезанного тела младенца в селе Ильинка Республики Бурятия
Совещание по поводу обнаружения изрезанного тела младенца в селе Ильинка Республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : СУСК России по Республике Бурятия
Совещание по поводу обнаружения изрезанного тела младенца в селе Ильинка Республики Бурятия
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КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. В Бурятии устанавливают подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, его изрезанное тело нашли в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Вызов поступил ночью 15 июля. В полицию доставили всех находившихся в доме людей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 12:49
В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка
По информации регионального главка СК, в среду жительница села привезла маленького сына к бабушке и уехала по делам. Вечером она навестила мальчика, при этом ее мать и сожитель матери были пьяны. Несмотря на это, женщина оставила ребенка с ними. Через полтора часа стало известно о его гибели.
Сейчас следователи проверяют версии о причастности к убийству 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, а также других жителей деревни, которые могли зайти в дом и совершить преступление.
Возбуждено уголовное дело.
Раскрытие убийства находится на личном контроле министра внутренних дел республики. Позднее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклада о расследовании.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 17:52
В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка
 
Александр БастрыкинРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Прибайкальский районПроисшествия
 
 
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