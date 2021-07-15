https://ria.ru/20210715/telo-1741330291.html

В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка

В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка - РИА Новости, 15.07.2021

В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка

В Бурятии устанавливают подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, его изрезанное тело нашли в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщила... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:49

2021-07-15T09:49

2021-07-15T11:59

александр бастрыкин

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

прибайкальский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. В Бурятии устанавливают подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, его изрезанное тело нашли в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Вызов поступил ночью 15 июля. В полицию доставили всех находившихся в доме людей.По информации регионального главка СК, в среду жительница села привезла маленького сына к бабушке и уехала по делам. Вечером она навестила мальчика, при этом ее мать и сожитель матери были пьяны. Несмотря на это, женщина оставила ребенка с ними. Через полтора часа стало известно о его гибели.Сейчас следователи проверяют версии о причастности к убийству 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, а также других жителей деревни, которые могли зайти в дом и совершить преступление.Возбуждено уголовное дело.Раскрытие убийства находится на личном контроле министра внутренних дел республики. Позднее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклада о расследовании.

https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html

https://ria.ru/20210609/telo-1736344863.html

республика бурятия

прибайкальский район

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александр бастрыкин, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), прибайкальский район, происшествия