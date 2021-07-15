https://ria.ru/20210715/tela-1741358049.html

На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями

На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.07.2021

На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями

Тела супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями в голову найдены в кубанской станице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:19

2021-07-15T12:19

2021-07-15T12:22

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скр

краснодарский край

тихорецкий район

происшествия

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Тела супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями в голову найдены в кубанской станице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."В правоохранительные органы Тихорецкого района вечером 14 июля 2021 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в станице Краснооктябрьской тел 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги с огнестрельными ранениями. По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп."а,в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибших обнаружил родственник вечером в среду."В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибших зафиксированы огнестрельные ранения головы", - информирует следствие.Следователь назначил ряд экспертиз, устанавливаются мотивы преступления, убийцу ищут.

https://ria.ru/20210714/kuban-1741192787.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/samokat-1741288269.html

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россия, скр, краснодарский край, тихорецкий район, происшествия