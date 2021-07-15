Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/tela-1741358049.html
На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями
На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.07.2021
На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями
Тела супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями в голову найдены в кубанской станице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:19
2021-07-15T12:22
россия
скр
краснодарский край
тихорецкий район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Тела супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями в голову найдены в кубанской станице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."В правоохранительные органы Тихорецкого района вечером 14 июля 2021 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в станице Краснооктябрьской тел 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги с огнестрельными ранениями. По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп."а,в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибших обнаружил родственник вечером в среду."В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибших зафиксированы огнестрельные ранения головы", - информирует следствие.Следователь назначил ряд экспертиз, устанавливаются мотивы преступления, убийцу ищут.
https://ria.ru/20210714/kuban-1741192787.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/samokat-1741288269.html
россия
краснодарский край
тихорецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, скр, краснодарский край, тихорецкий район, происшествия
12:19 15.07.2021 (обновлено: 12:22 15.07.2021)
 
На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями

СУСК: тела супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями в голову найдены в кубанской станице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Тела супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями в голову найдены в кубанской станице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"В правоохранительные органы Тихорецкого района вечером 14 июля 2021 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в станице Краснооктябрьской тел 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги с огнестрельными ранениями. По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп."а,в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:33
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского
Отмечается, что погибших обнаружил родственник вечером в среду.
"В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибших зафиксированы огнестрельные ранения головы", - информирует следствие.
Следователь назначил ряд экспертиз, устанавливаются мотивы преступления, убийцу ищут.
Станция проката электросамокатов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 19:08В России
Полуголый пенсионер пытался украсть электросамокат в Тольятти
 
РоссияСКРКраснодарский крайТихорецкий районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
Лента новостейМолния