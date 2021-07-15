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Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами
Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами - РИА Новости, 15.07.2021
Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами
Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:51
2021-07-15T02:51
коронавирус covid-19
куба
в мире
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ГАВАНА, 15 июл - РИА Новости. Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства, сообщил премьер-министр Мануэль Марреро.Марреро, который в течение многих лет занимал пост министра туризма Кубы, уточнил, что в аэропортах курортов Варадеро и северных островов Кубы сохраняется мера, разрешающая только один чемодан на пассажира, в остальных терминалах лимит устанавливается авиакомпаниями.Он добавил, что продукты, предназначенные для беспошлинного ввоза, должны провозиться отдельно от личного багажа путешественников и соответствовать фитосанитарным нормам.Отмена пошлин призвана помочь населению в условиях дефицита лекарств и новой волны пандемии COVID-19, которая пришла на остров. Эти проблемы стали триггерами протестов, которые прошли в минувшее воскресенье.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций и пострадавших среди манифестантов и сотрудников полиции.
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коронавирус covid-19, куба, в мире
02:51 15.07.2021
 
Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами

Правительство Кубы разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания, гигиены и лекарствами

© AP Photo / Eliana AponteАкция протеста в Гаване
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Eliana Aponte
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 15 июл - РИА Новости. Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства, сообщил премьер-министр Мануэль Марреро.
"Ввоз пассажирами продуктов питания, туалетных принадлежностей и лекарств без ограничения стоимости товаров и уплаты пошлин разрешен в виде исключительной меры до 31 декабря 2021 года", - заявил Марреро в эфире государственного телевидения, где члены правительства обсуждали решение проблем, которые привели к протестам в минувшее воскресенье.
Марреро, который в течение многих лет занимал пост министра туризма Кубы, уточнил, что в аэропортах курортов Варадеро и северных островов Кубы сохраняется мера, разрешающая только один чемодан на пассажира, в остальных терминалах лимит устанавливается авиакомпаниями.
Он добавил, что продукты, предназначенные для беспошлинного ввоза, должны провозиться отдельно от личного багажа путешественников и соответствовать фитосанитарным нормам.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 08:00
Протестуют тысячи кубинцев: кто раскачивает Остров свободы
Отмена пошлин призвана помочь населению в условиях дефицита лекарств и новой волны пандемии COVID-19, которая пришла на остров. Эти проблемы стали триггерами протестов, которые прошли в минувшее воскресенье.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций и пострадавших среди манифестантов и сотрудников полиции.
 
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