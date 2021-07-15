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Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами

Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами - РИА Новости, 15.07.2021

Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами

Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T02:51

2021-07-15T02:51

2021-07-15T02:51

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ГАВАНА, 15 июл - РИА Новости. Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства, сообщил премьер-министр Мануэль Марреро.Марреро, который в течение многих лет занимал пост министра туризма Кубы, уточнил, что в аэропортах курортов Варадеро и северных островов Кубы сохраняется мера, разрешающая только один чемодан на пассажира, в остальных терминалах лимит устанавливается авиакомпаниями.Он добавил, что продукты, предназначенные для беспошлинного ввоза, должны провозиться отдельно от личного багажа путешественников и соответствовать фитосанитарным нормам.Отмена пошлин призвана помочь населению в условиях дефицита лекарств и новой волны пандемии COVID-19, которая пришла на остров. Эти проблемы стали триггерами протестов, которые прошли в минувшее воскресенье.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций и пострадавших среди манифестантов и сотрудников полиции.

https://ria.ru/20210713/kuba-1740972596.html

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