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В МИД оценили заявление талибов о трехмесячном перемирии
В МИД оценили заявление талибов о трехмесячном перемирии - РИА Новости, 15.07.2021
В МИД оценили заявление талибов о трехмесячном перемирии
Заявление радикального движения "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:07
2021-07-15T14:07
россия
замир кабулов
афганистан
талибан
в мире
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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Заявление радикального движения "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН является позитивным, заявил РИА Новости в четверг спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.В Ташкенте 15-16 июля проходит международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"."Позитивное (заявление - ред.), конечно же, если хотя бы трехмесячное. Хотя мы предпочли бы не трехмесячное, а более длительный период перемирия", - сказал Кабулов на полях конференции, комментируя данное заявление.Ранее афганский телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери сообщил, что переговорщик радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы объявят о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740959262.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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россия, замир кабулов, афганистан, талибан, в мире
14:07 15.07.2021
 
В МИД оценили заявление талибов о трехмесячном перемирии

Директор второго департамента Азии МИД Кабулов назвал позитивным заявление талибов о перемирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов
Специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Заявление радикального движения "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН является позитивным, заявил РИА Новости в четверг спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
В Ташкенте 15-16 июля проходит международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:58
Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов
"Позитивное (заявление - ред.), конечно же, если хотя бы трехмесячное. Хотя мы предпочли бы не трехмесячное, а более длительный период перемирия", - сказал Кабулов на полях конференции, комментируя данное заявление.
Ранее афганский телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери сообщил, что переговорщик радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы объявят о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН.
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 07:06
В МИД объяснили, почему Москва контактирует с талибами
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияЗамир КабуловАфганистанТалибанВ мире
 
 
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