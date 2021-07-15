https://ria.ru/20210715/taliby-1741379002.html

В МИД оценили заявление талибов о трехмесячном перемирии

В МИД оценили заявление талибов о трехмесячном перемирии - РИА Новости, 15.07.2021

В МИД оценили заявление талибов о трехмесячном перемирии

Заявление радикального движения "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:07

2021-07-15T14:07

2021-07-15T14:07

россия

замир кабулов

афганистан

талибан

в мире

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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Заявление радикального движения "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН является позитивным, заявил РИА Новости в четверг спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.В Ташкенте 15-16 июля проходит международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"."Позитивное (заявление - ред.), конечно же, если хотя бы трехмесячное. Хотя мы предпочли бы не трехмесячное, а более длительный период перемирия", - сказал Кабулов на полях конференции, комментируя данное заявление.Ранее афганский телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери сообщил, что переговорщик радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы объявят о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740959262.html

https://ria.ru/20210714/diplomatiya-1741176641.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-15T14:07 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, замир кабулов, афганистан, талибан, в мире