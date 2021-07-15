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ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 15.07.2021
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов SSJ100, итого к концу года будут... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:22
2021-07-15T14:22
sukhoi superjet
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких лайнеров, сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Сухой Суперджет" – самолет, который в тяжёлое пандемийное время, в условиях падения авиационных перевозок, эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолетов летать", - сказал Слюсарь.
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sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , экономика
14:22 15.07.2021
 
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100

ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 самолетов Sukhoi Superjet 100

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких лайнеров, сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сухой Суперджет" – самолет, который в тяжёлое пандемийное время, в условиях падения авиационных перевозок, эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолетов летать", - сказал Слюсарь.
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 13:42Авторы
Импортзамещенный: кабмин приоткрыл планы на Superjet-100 в 2023Sukhoi Superjet 100 new будет создан через три года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. За это время завершат опытно-конструкторские работы, затем начнутся летные испытания. Лайнер будет собран полностью из российских комплектующих.
 
Sukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьЭкономика
 
 
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