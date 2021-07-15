https://ria.ru/20210715/superjet-1741382155.html
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 15.07.2021
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов SSJ100, итого к концу года будут... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:22
2021-07-15T14:22
2021-07-15T14:22
sukhoi superjet
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких лайнеров, сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Сухой Суперджет" – самолет, который в тяжёлое пандемийное время, в условиях падения авиационных перевозок, эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолетов летать", - сказал Слюсарь.
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sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , экономика
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100
ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 самолетов Sukhoi Superjet 100