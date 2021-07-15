https://ria.ru/20210715/sudan-1741338518.html

Глава МИД Судана рассказала о конфликте из-за плотины "Возрождение"

Глава МИД Судана рассказала о конфликте из-за плотины "Возрождение" - РИА Новости, 15.07.2021

Глава МИД Судана рассказала о конфликте из-за плотины "Возрождение"

Судан рассматривает возможность обращения в СПЧ ООН из-за действий Эфиопии вокруг строительства плотины "Возрождение", заявила в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:44

2021-07-15T10:44

2021-07-15T11:07

возрождение

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в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судан рассматривает возможность обращения в СПЧ ООН из-за действий Эфиопии вокруг строительства плотины "Возрождение", заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди."Судан прибегает ко всем легитимным способам и инструментам, в том числе к судебным искам. У нас есть целая команда, которая работает над этим. Для нас есть возможность обратиться в Совет по правам человека при ООН. Сейчас эти возможности прорабатываются экспертами, они решат и объявят, что именно мы можем сделать", - сообщила аль-Махди.Власти Эфиопии ранее официально уведомили Египет о начале второго этапа заполнения эфиопской плотины "Возрождение". Власти Египта заявили, что категорически не принимают подобные односторонние шаги и считают это нарушением соглашения о декларации принципов между тремя странами. В свою очередь Судан 22 июня официально обратился к Совбезу ООН с просьбой обсудить ситуацию вокруг вызывающей опасения Судана и Египта эфиопской плотины.Ранее министр энергетики и нефти Судана Гадейн Али Обейд предупредил, что второй этап заполнения водохранилища негативно отразится на производстве электроэнергии в его стране. Суданский министр ирригации Ясер Аббас заявил, что Хартум рассматривает возможности обращения в Международный суд ООН, а также в суды по правам человека и суд организации КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки).Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Ниле с 2011 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые находятся ниже по течению реки. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются. Уровень напряженности в отношениях трех африканских стран достиг своего предела летом 2020 года, после того как Эфиопия начала первый этап заполнения водохранилища без предварительных договоренностей.Судан считает, что ООН может повлиять на конфликт между Эфиопией, Суданом и Египтом по строительству ГЭС "Возрождение", и ждет от ООН четких указаний на возобновление конструктивных переговоров, заявила РИА Новости министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди."Эфиопия нарушает принципы хорошего добрососедства. Мы ждем, что СБ ООН выпустит четкие указания трем странам возобновить добросовестные переговоры, и что соглашение будет заключено очень быстро. Потому что сейчас непродуктивные переговоры идут уже не первый год. Так что мы ждем, что ООН проявит ответственность и поспособствует тому, чтобы легитимное соглашение удалось достичь за короткий период времени. Шесть месяцев – это более, чем достаточно", - заявила аль-Махди РИА Новости.Компромисс с Эфиопией по ГЭС "Возрождение" (GERD) возможен при возвращении к подписанной в 2015 году тремя странами основополагающей декларации, считает глава МИД Судана Марьям аль-Махди."Мы соседи, мы не можем отказаться друг от друга. Мы должны работать вместе, мы должны сотрудничать для лучшего использования водных ресурсов Нила. Мы хотим, чтобы Эфиопия развивалась и процветала. Но без причинения вреда Судану, без того, чтобы экзистенциально угрожать Египту. Для этого мы и достигли основополагающего соглашения, и мы верим, что если Эфиопия будет выполнять его добросовестно, мы сможем достичь указанных целей - сделаем GERD примером хорошего сотрудничества для всей Африки", - сообщила РИА Новости аль-Махди.Она напомнила, что еще в 2015 году президенты Судана, Эфиопии и Египта подписали основополагающую декларацию, "которая показывала путь, как строительство этой дамбы приведет к сотрудничеству трех стран"."Но проблема не в сотрудничестве, а в отходе от сотрудничества. Потому что в прошлом году Эфиопия решила без какого-либо соглашения с нами, Суданом и Египтом, начать одностороннее наполнение водохранилища", - отметила она.В качестве реальности компромиссов в Африке министр напомнила о реках Нигер и Сенегал на западе континента – по их поводу в 1963 и 1972 годах также были заключены конвенции, которые позволяют соседним странам совместно использовать водные ресурсы."Так что это возможно, и мы тоже можем сделать это", - отметила она.Власти Эфиопии ранее официально уведомили Египет о начале второго этапа заполнения эфиопской плотины "Возрождение". Власти Египта заявили, что категорически не принимают подобные односторонние шаги и считают это нарушением соглашения о декларации принципов между тремя странами. В свою очередь Судан 22 июня официально обратился к Совбезу ООН с просьбой обсудить ситуацию вокруг вызывающей опасения Судана и Египта эфиопской плотины.Ранее министр энергетики и нефти Судана Гадейн Али Обейд предупредил, что второй этап заполнения водохранилища негативно отразится на производстве электроэнергии в его стране. Суданский министр ирригации Ясер Аббас заявил, что Хартум рассматривает возможности обращения в Международный суд ООН, а также в суды по правам человека и суд организации КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки).Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Ниле с 2011 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые находятся ниже по течению реки. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются. Уровень напряженности в отношениях трех африканских стран достиг своего предела летом 2020 года после того, как Эфиопия начала первый этап заполнения водохранилища без предварительных договоренностей.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200728/1575029333.html

https://ria.ru/20200728/1574995205.html

https://ria.ru/20200711/1574204992.html

https://ria.ru/20200708/1574058295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

возрождение, совет безопасности оон, судан, оон, египет, эфиопия, в мире