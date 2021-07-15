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https://ria.ru/20210715/sudan-1741336378.html
В Судане заявили об отсутствии внешнего давления из-за пункта ВМФ России
В Судане заявили об отсутствии внешнего давления из-за пункта ВМФ России - РИА Новости, 15.07.2021
В Судане заявили об отсутствии внешнего давления из-за пункта ВМФ России
Судан не чувствует давления иностранных держав, в том числе США, из-за решения разместить у себя пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, заявила... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:29
2021-07-15T10:29
марьям аль-махди
россия
госдума рф
владимир путин
судан
сша
мид судана
вмф рф
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судан не чувствует давления иностранных держав, в том числе США, из-за решения разместить у себя пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, заявила РИА Новости глава МИД Судана Марьям аль-Махди."Я знаю, я знаю. Но это не правда", - ответила она на вопрос, слышали ли в Судане рассуждения некоторых российских наблюдателей, что на решение этого вопроса могли оказать влияние США."Мы полностью независимы, и мы исходим только из интересов суданцев, военных и гражданских", - заверила собеседница агентства.На вопрос, ощущают ли в Судане какое-то внешнее давление по этому вопросу, она ответила отрицательно. "Мы - народное правительство, мы - правительство революции, которая была оплачена кровью нашей молодежи, наших людей (имеются ввиду волнения 2018 года, в которых погибли 30 человек, и военный переворот 2019 года - ред). И то, что у нас есть сейчас - отношения с международным сообществом, это лишь идет на пользу народу Судана", - заявила глава МИД.Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Полный текст интервью с главой МИД Судана читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20210715/sudan-1741334583.html
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марьям аль-махди, россия, госдума рф, владимир путин, судан, сша, мид судана, вмф рф, в мире
10:29 15.07.2021
 
В Судане заявили об отсутствии внешнего давления из-за пункта ВМФ России

Глава МИД Судана Марьям аль-Махди: страна не чувствует давления США из-за пункта ВМФ России

© РИА Новости / Ибрагим Ишак / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судан не чувствует давления иностранных держав, в том числе США, из-за решения разместить у себя пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, заявила РИА Новости глава МИД Судана Марьям аль-Махди.
"Я знаю, я знаю. Но это не правда", - ответила она на вопрос, слышали ли в Судане рассуждения некоторых российских наблюдателей, что на решение этого вопроса могли оказать влияние США.
Министр иностранных дел Судана Марьям Аль-Махди - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
10:19
Судан заинтересован в российской военной помощи, заявила глава МИД
"Мы полностью независимы, и мы исходим только из интересов суданцев, военных и гражданских", - заверила собеседница агентства.
На вопрос, ощущают ли в Судане какое-то внешнее давление по этому вопросу, она ответила отрицательно. "Мы - народное правительство, мы - правительство революции, которая была оплачена кровью нашей молодежи, наших людей (имеются ввиду волнения 2018 года, в которых погибли 30 человек, и военный переворот 2019 года - ред). И то, что у нас есть сейчас - отношения с международным сообществом, это лишь идет на пользу народу Судана", - заявила глава МИД.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
Полный текст интервью с главой МИД Судана читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Глава МИД Судана рассказала о возможных сферах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
10:07
В МИД Судана надеются на скорую ратификацию договора о пункте ВМФ России
 
Марьям аль-МахдиРоссияГосдума РФВладимир ПутинСуданСШАМИД СуданаВМФ РФВ мире
 
 
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