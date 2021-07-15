https://ria.ru/20210715/sudan-1741336378.html

В Судане заявили об отсутствии внешнего давления из-за пункта ВМФ России

В Судане заявили об отсутствии внешнего давления из-за пункта ВМФ России - РИА Новости, 15.07.2021

В Судане заявили об отсутствии внешнего давления из-за пункта ВМФ России

Судан не чувствует давления иностранных держав, в том числе США, из-за решения разместить у себя пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, заявила... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:29

2021-07-15T10:29

2021-07-15T10:29

марьям аль-махди

россия

госдума рф

владимир путин

судан

сша

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вмф рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судан не чувствует давления иностранных держав, в том числе США, из-за решения разместить у себя пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, заявила РИА Новости глава МИД Судана Марьям аль-Махди."Я знаю, я знаю. Но это не правда", - ответила она на вопрос, слышали ли в Судане рассуждения некоторых российских наблюдателей, что на решение этого вопроса могли оказать влияние США."Мы полностью независимы, и мы исходим только из интересов суданцев, военных и гражданских", - заверила собеседница агентства.На вопрос, ощущают ли в Судане какое-то внешнее давление по этому вопросу, она ответила отрицательно. "Мы - народное правительство, мы - правительство революции, которая была оплачена кровью нашей молодежи, наших людей (имеются ввиду волнения 2018 года, в которых погибли 30 человек, и военный переворот 2019 года - ред). И то, что у нас есть сейчас - отношения с международным сообществом, это лишь идет на пользу народу Судана", - заявила глава МИД.Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Полный текст интервью с главой МИД Судана читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20210715/sudan-1741334583.html

https://ria.ru/20210715/sudan-1741332947.html

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судан

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марьям аль-махди, россия, госдума рф, владимир путин, судан, сша, мид судана, вмф рф, в мире