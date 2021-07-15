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Судан заинтересован в российской военной помощи, заявила глава МИД
Судан заинтересован в российской военной помощи, заявила глава МИД - РИА Новости, 15.07.2021
Судан заинтересован в российской военной помощи, заявила глава МИД
Судан заинтересован в военной помощи России и совместном развитии инфраструктуры, это является одной из причин, почему страна идет на создание у себя пункта ВМФ РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:19
2021-07-15T11:06
россия
госдума рф
владимир путин
судан
вмф рф
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судан заинтересован в военной помощи России и совместном развитии инфраструктуры, это является одной из причин, почему страна идет на создание у себя пункта ВМФ РФ, сообщила РИА Новости министр иностранных дел страны Марьям аль-Махди."Мы заинтересованы в военной помощи. Как и в гражданской. И в работе над инфраструктурой", - заявила аль-Махди, отвечая на вопрос РИА Новости, в чем интерес страны в создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России."Мы очень приветствуем сотрудничество между Суданом и Россией. И надеемся, что это соглашение (о создании пункта) откроет стратегическое сотрудничество между Суданом и Россией", - сказала она.Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/sudan-1740907718.html
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россия, госдума рф, владимир путин, судан, вмф рф, в мире
10:19 15.07.2021 (обновлено: 11:06 15.07.2021)
 
Судан заинтересован в российской военной помощи, заявила глава МИД

Глава МИД Судана Марьям аль-Махди заявила о заинтересованности в российской военной помощи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Судана Марьям Аль-Махди
Министр иностранных дел Судана Марьям Аль-Махди - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судан заинтересован в военной помощи России и совместном развитии инфраструктуры, это является одной из причин, почему страна идет на создание у себя пункта ВМФ РФ, сообщила РИА Новости министр иностранных дел страны Марьям аль-Махди.
"Мы заинтересованы в военной помощи. Как и в гражданской. И в работе над инфраструктурой", - заявила аль-Махди, отвечая на вопрос РИА Новости, в чем интерес страны в создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 12:59
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана
"Мы очень приветствуем сотрудничество между Суданом и Россией. И надеемся, что это соглашение (о создании пункта) откроет стратегическое сотрудничество между Суданом и Россией", - сказала она.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
Читайте полный текст интервью >>
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 09:45
Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга
 
РоссияГосдума РФВладимир ПутинСуданВМФ РФВ мире
 
 
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