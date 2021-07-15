https://ria.ru/20210715/sud-1741353133.html
Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат
Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат - РИА Новости, 15.07.2021
Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат
Верховный суд Башкирии уменьшил сумму штрафа рэперу Моргенштерну за плагиат с 300 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:01
2021-07-15T12:01
2021-07-15T12:01
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
республика башкортостан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729053258_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_f2f0836eb8527572dfebe22b56946209.jpg
УФА, 15 июл – РИА Новости. Верховный суд Башкирии уменьшил сумму штрафа рэперу Моргенштерну за плагиат с 300 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Ранее сообщалось, что 25 марта Кировский районный суд взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" шоумена Олега Лихачева. Кроме того, певец должен был оплатить государственную пошлину в размере 6,5 тысяч рублей. Рэпер обжаловал это решение."Верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 тысяч рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 тысяч рублей. В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы.Моргенштерн - выходец из Уфы. В июне суд в Москве оштрафовал его на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.
https://ria.ru/20210713/politsiya-1741097620.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729053258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d85f294aa31c79a66998385a942dde4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, республика башкортостан, происшествия
Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат
Суд в Башкирии уменьшил штраф рэперу Моргенштерну за плагиат с 300 тысяч до 50 тысяч рублей