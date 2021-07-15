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Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат

Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат - РИА Новости, 15.07.2021

Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат

Верховный суд Башкирии уменьшил сумму штрафа рэперу Моргенштерну за плагиат с 300 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:01

2021-07-15T12:01

2021-07-15T12:01

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 15 июл – РИА Новости. Верховный суд Башкирии уменьшил сумму штрафа рэперу Моргенштерну за плагиат с 300 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Ранее сообщалось, что 25 марта Кировский районный суд взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" шоумена Олега Лихачева. Кроме того, певец должен был оплатить государственную пошлину в размере 6,5 тысяч рублей. Рэпер обжаловал это решение."Верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 тысяч рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 тысяч рублей. В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы.Моргенштерн - выходец из Уфы. В июне суд в Москве оштрафовал его на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.

https://ria.ru/20210713/politsiya-1741097620.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, республика башкортостан, происшествия