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https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html
В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны
В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны - РИА Новости, 15.07.2021
В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны
Минобороны РФ с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57 в год, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:19
2021-07-15T14:29
су-57
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
безопасность
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57 в год, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."По оперативно-тактической авиации. Главное событие в прошлом году – это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача – вместе с кооперацией – выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин", - сказал Слюсарь.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м. В этом году, как отмечал вице-премьер Юрий Борисов, ожидается поступление еще четырех Су-57.
https://ria.ru/20210616/su-57-1737164173.html
https://ria.ru/20210713/ispytaniya-1741052290.html
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су-57, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , безопасность, россия
14:19 15.07.2021 (обновлено: 14:29 15.07.2021)
 
В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны

Юрий Слюсарь: Минобороны с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей Су-57 в год

© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57 в год, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По оперативно-тактической авиации. Главное событие в прошлом году – это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача – вместе с кооперацией – выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин", - сказал Слюсарь.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 07:26Новое оружие России
В России разработают новый вариант Су-57
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м. В этом году, как отмечал вице-премьер Юрий Борисов, ожидается поступление еще четырех Су-57.
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Су-57Воздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьБезопасностьРоссия
 
 
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