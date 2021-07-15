https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html

В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны

В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны - РИА Новости, 15.07.2021

В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны

Минобороны РФ с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57 в год, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:19

2021-07-15T14:19

2021-07-15T14:29

су-57

воздушно-космические силы россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

безопасность

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57 в год, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."По оперативно-тактической авиации. Главное событие в прошлом году – это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача – вместе с кооперацией – выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин", - сказал Слюсарь.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м. В этом году, как отмечал вице-премьер Юрий Борисов, ожидается поступление еще четырех Су-57.

https://ria.ru/20210616/su-57-1737164173.html

https://ria.ru/20210713/ispytaniya-1741052290.html

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су-57, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , безопасность, россия