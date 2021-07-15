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СК проверит статью "Новой газеты" о событиях в Чечне
СК проверит статью "Новой газеты" о событиях в Чечне - РИА Новости, 15.07.2021
СК проверит статью "Новой газеты" о событиях в Чечне
Московские следователи начали проверку по статье "Клевета" по факту публикации в "Новой газете" материала с показаниями якобы бывшего сотрудника Полка... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:17
2021-07-15T13:17
россия
чеченская республика (чечня)
новая газета
следственный комитет россии (ск рф)
журналистика
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московские следователи начали проверку по статье "Клевета" по факту публикации в "Новой газете" материала с показаниями якобы бывшего сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сулейман Гезмахмаев рассказал газете про незаконные задержания, пытки и убийства 13 человек, которые, по его словам, произошли в Чечне в 2017 году."В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по статье 128.1 УК РФ "Клевета" по факту публикации статьи от 15 марта 2021 года "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", - сказал собеседник.На данный момент РИА Новости не располагает официальным комментарием следствия.
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россия, чеченская республика (чечня), новая газета , следственный комитет россии (ск рф), журналистика, происшествия
13:17 15.07.2021
 
СК проверит статью "Новой газеты" о событиях в Чечне

СК начал проверку статьи "Новой газеты" с показаниями якобы бывшего чеченского полицейского

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московские следователи начали проверку по статье "Клевета" по факту публикации в "Новой газете" материала с показаниями якобы бывшего сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Сулейман Гезмахмаев рассказал газете про незаконные задержания, пытки и убийства 13 человек, которые, по его словам, произошли в Чечне в 2017 году.
"В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по статье 128.1 УК РФ "Клевета" по факту публикации статьи от 15 марта 2021 года "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", - сказал собеседник.
На данный момент РИА Новости не располагает официальным комментарием следствия.
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РоссияЧеченская республика (Чечня)Новая газетаСледственный комитет России (СК РФ)журналистикаПроисшествия
 
 
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