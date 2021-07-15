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Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине
Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине - РИА Новости, 15.07.2021
Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине
Официально Россия никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины, эксперты же могут обсуждать "как хотят", сообщил журналистам... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:49
2021-07-15T12:49
россия
евромайдан
дмитрий песков
владимир путин
ссср
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официально Россия никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины, эксперты же могут обсуждать "как хотят", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный."В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее. Что касается обсуждения статьи, оно действительно ведется очень активно. Статья весьма и весьма резонансная, и действительно она привлекает к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разную точку зрения. Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на это счет не было и нет. А что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - заявил Песков.Отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли современной Украине опасаться заявлений со стороны российских экспертов о передвижении границ и рассматривать это в качестве территориальных претензий со стороны России, Песков заявил: "Никоем образом".
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741324844.html
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россия, евромайдан, дмитрий песков, владимир путин, ссср, украина, в мире
12:49 15.07.2021
 
Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине

Пресс-секретарь Песков: Россия не подвергала сомнению территориальную целостность Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официально Россия никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины, эксперты же могут обсуждать "как хотят", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.
"В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее. Что касается обсуждения статьи, оно действительно ведется очень активно. Статья весьма и весьма резонансная, и действительно она привлекает к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разную точку зрения. Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на это счет не было и нет. А что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - заявил Песков.
Отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли современной Украине опасаться заявлений со стороны российских экспертов о передвижении границ и рассматривать это в качестве территориальных претензий со стороны России, Песков заявил: "Никоем образом".
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