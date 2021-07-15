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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/sputnik-1741416167.html
Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 15.07.2021
Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Нигерия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", теперь общее население одобривших ее стран составляет более 3,7 миллиарда человек,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:01
2021-07-15T17:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
нигерия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нигерия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", теперь общее население одобривших ее стран составляет более 3,7 миллиарда человек, или примерно половина населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций ... объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC)", - говорится в сообщении.Нигерия стала 68-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". "Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли", - подсчитал фонд.Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывается в сообщении."Нигерия является самой населенной страной Африки, и одобрение "Спутника V" позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире. "Спутник V" создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и успешно применяется в более чем 50 странах. Одобрение вакцины в Нигерии позволит стране успешнее бороться с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210713/sputnik-1741135250.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, нигерия
17:01 15.07.2021 (обновлено: 17:06 15.07.2021)
 
Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

РФПИ: Нигерия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нигерия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", теперь общее население одобривших ее стран составляет более 3,7 миллиарда человек, или примерно половина населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций ... объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC)", - говорится в сообщении.
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Нигерия стала 68-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". "Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли", - подсчитал фонд.
Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывается в сообщении.
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"Нигерия является самой населенной страной Африки, и одобрение "Спутника V" позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире. "Спутник V" создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и успешно применяется в более чем 50 странах. Одобрение вакцины в Нигерии позволит стране успешнее бороться с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийНигерия
 
 
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