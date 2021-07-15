https://ria.ru/20210715/solovev-1741374485.html
К собеседнику Соловьева во время прямого эфира пришли полицейские
К собеседнику Соловьева во время прямого эфира пришли полицейские - РИА Новости, 15.07.2021
К собеседнику Соловьева во время прямого эфира пришли полицейские
Эфир ютьюб-канала "Соловьев LIVE" прервали сотрудники полиции, которые пришли к собеседнику телеведущего — политологу Александру Сосновскому. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:46
2021-07-15T13:46
2021-07-15T15:33
александр сосновский
общество
владимир соловьев (телеведущий)
германия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эфир ютьюб-канала "Соловьев LIVE" прервали сотрудники полиции, которые пришли к собеседнику телеведущего — политологу Александру Сосновскому.Во время беседы в дверь квартиры эксперта, проживающего в Германии, начали активно звонить и стучать. Соловьев пошутил, что к Сосновскому "немецкая разведка рвется".Политолог сообщил, что ему придется отключиться от эфира. В ответ телеведущий предложил не выключать камеру на случай задержания.Однако вскоре эксперт вернулся в кадр и объяснил, что полицейские уточнили его имя и адрес проживания, спросили, все ли в порядке, после чего "улыбнулись, повернулись и ушли".Тем не менее, по его словам, ситуация неоднозначная и напоминает слежку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/solovev-1598763886.html
германия
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александр сосновский, общество, владимир соловьев (телеведущий), германия
13:46 15.07.2021 (обновлено: 15:33 15.07.2021)
К собеседнику Соловьева во время прямого эфира пришли полицейские
Полицейские прервали эфир Владимира Соловьева с политологом Александром Сосновским