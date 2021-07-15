https://ria.ru/20210715/sochi-1741367242.html
В Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж
В Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж - РИА Новости, 15.07.2021
В Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж
Свободный от коронавируса пляж начал работать в Сочи, попасть туда можно только с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:07
2021-07-15T13:07
2021-07-15T14:56
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Свободный от коронавируса пляж начал работать в Сочи, попасть туда можно только с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее заявляли городские власти, с инициативой открыть свободный от COVID пляж выступила гостиница "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте. В четверг пляж официально начал работать.На входе на пляж висит табличка "COVID Free Пляж", стоит охранник, который проверяет у посетителей антиковидные документы. Гости пляжа, в частности, интересуются, можно ли показать результаты ПЦР-теста. "Если он не просрочен, то да", - отвечает охранник.К входу на пляж приходили туристы, у которых не было никаких документов, им не разрешили войти. "Извините, вынужден вам отказать", - сказал охранник.Как передает корреспондент РИА Новости, уже утром в четверг на пляже было несколько десятков человек.
https://ria.ru/20210709/rostov-na-donu-1740623337.html
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Covid-free: в Сочи начал работать первый свободный от коронавируса пляж
Свободный от коронавируса пляж начал работать в Сочи, попасть туда можно только с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом.
2021-07-15T13:07
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, сочи, краснодарский край
13:07 15.07.2021 (обновлено: 14:56 15.07.2021)
В Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж
В Сочи начал работать пляж, попасть на который можно только с документом об отсутствии COVID-19
СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Свободный от коронавируса пляж начал работать в Сочи, попасть туда можно только с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее заявляли городские власти, с инициативой открыть свободный от COVID пляж выступила гостиница "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте. В четверг пляж официально начал работать.
На входе на пляж висит табличка "COVID Free Пляж", стоит охранник, который проверяет у посетителей антиковидные документы. Гости пляжа, в частности, интересуются, можно ли показать результаты ПЦР-теста. "Если он не просрочен, то да", - отвечает охранник.
К входу на пляж приходили туристы, у которых не было никаких документов, им не разрешили войти. "Извините, вынужден вам отказать", - сказал охранник.
Как передает корреспондент РИА Новости, уже утром в четверг на пляже было несколько десятков человек.