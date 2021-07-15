https://ria.ru/20210715/smerch-1741384028.html

Смерч в Подмосковье попал на видео

Смерч в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 15.07.2021

Смерч в Подмосковье попал на видео

В Сети появилось видео смерча в подмосковном городе Мытищи. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:32

2021-07-15T14:32

2021-07-15T14:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео смерча в подмосковном городе Мытищи.На кадрах можно заметить, как сильный вихрь пыли поднимается недалеко от зданий. Погода в этот момент стоит ясная.Как сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос", это явление называется "пыльный дьявол".Во второй половине дня на некоторые районы Москвы и области обрушился ливень с грозой. Дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе.Власти столицы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды, а жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20210714/pogoda-1741199113.html

москва

московская область (подмосковье)

мытищи

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2021

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Кадры смерча в Мытищах На кадрах — смерч в подмосковных Мытищах, снятый незадолго до начавшегося ливня. По данным синоптиков, сильный дождь с грозами в столице не прекратится в ближайшие два часа, при этом температура воздуха держится на отметке в +31-32 °С 2021-07-15T14:32 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия