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Смерч в Подмосковье попал на видео
Смерч в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 15.07.2021
Смерч в Подмосковье попал на видео
В Сети появилось видео смерча в подмосковном городе Мытищи. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:32
2021-07-15T14:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео смерча в подмосковном городе Мытищи.На кадрах можно заметить, как сильный вихрь пыли поднимается недалеко от зданий. Погода в этот момент стоит ясная.Как сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос", это явление называется "пыльный дьявол".Во второй половине дня на некоторые районы Москвы и области обрушился ливень с грозой. Дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе.Власти столицы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды, а жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
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москва
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Кадры смерча в Мытищах
На кадрах — смерч в подмосковных Мытищах, снятый незадолго до начавшегося ливня. По данным синоптиков, сильный дождь с грозами в столице не прекратится в ближайшие два часа, при этом температура воздуха держится на отметке в +31-32 °С
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия
14:32 15.07.2021 (обновлено: 14:40 15.07.2021)
 
Смерч в Подмосковье попал на видео

Очевидцы засняли на видео смерч в подмосковных Мытищах

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео смерча в подмосковном городе Мытищи.
На кадрах можно заметить, как сильный вихрь пыли поднимается недалеко от зданий. Погода в этот момент стоит ясная.
Как сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос", это явление называется "пыльный дьявол".
Во второй половине дня на некоторые районы Москвы и области обрушился ливень с грозой. Дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе.
Власти столицы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды, а жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.
По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
 
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