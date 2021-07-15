https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741331055.html

Посол Словении прокомментировал призывы США противостоять России

Посол Словении прокомментировал призывы США противостоять России - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении прокомментировал призывы США противостоять России

Словения уважает мнение США, но проводит автономную политику, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец, комментируя слова председателя... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:55

2021-07-15T09:55

2021-07-15T10:15

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совет ес

евросоюз

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения уважает мнение США, но проводит автономную политику, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец, комментируя слова председателя группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пола Госара."Я могу сказать, что Евросоюз и Словения проводят свою автономную, независимую внешнюю политику. Конечно, при этом мы с уважением относимся к нашим трансатлантическим коллегам", - прокомментировал посол слова Госара о том, что на Словении лежит обязанность противостоять России и Китаю после того, как страна получила председательство в Совете ЕС.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210715/diplomaty-1741329544.html

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китай

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россия, совет ес, евросоюз, китай, сша, в мире