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Посол Словении прокомментировал призывы США противостоять России
Посол Словении прокомментировал призывы США противостоять России - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении прокомментировал призывы США противостоять России
Словения уважает мнение США, но проводит автономную политику, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец, комментируя слова председателя... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:55
2021-07-15T09:55
2021-07-15T10:15
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евросоюз
китай
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в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения уважает мнение США, но проводит автономную политику, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец, комментируя слова председателя группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пола Госара."Я могу сказать, что Евросоюз и Словения проводят свою автономную, независимую внешнюю политику. Конечно, при этом мы с уважением относимся к нашим трансатлантическим коллегам", - прокомментировал посол слова Госара о том, что на Словении лежит обязанность противостоять России и Китаю после того, как страна получила председательство в Совете ЕС.Читайте полный текст интервью >>
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россия, совет ес, евросоюз, китай, сша, в мире
09:55 15.07.2021 (обновлено: 10:15 15.07.2021)
Посол Словении прокомментировал призывы США противостоять России
Посол Словении Бранко Раковец прокомментировал призывы США противостоять России