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Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике
Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике
Интерес к русскому языку в Словении очень большой, в настоящее время он только растет, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:47
2021-07-15T09:47
2021-07-15T10:18
бранко раковец
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Интерес к русскому языку в Словении очень большой, в настоящее время он только растет, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Да, действительно, интерес к русскому языку в Словении очень большой, в Любляне на философском факультете существует очень сильная кафедра русского языка, литературы и культуры, интерес действительно растет", - сказал посол.В то же время с изучением словенского языка, по мнению посла, в России есть сложности.Он подчеркнул, что словенский язык изучается в МГУ свыше 50 лет. "Надеюсь, эти традиции не прервутся. Но, к сожалению, каждый год мы боимся, будет ли обеспечена поддержка студентам в изучении словенского языка", - выразил обеспокоенность посол.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html
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бранко раковец, россия, словения, в мире
09:47 15.07.2021 (обновлено: 10:18 15.07.2021)
Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике
Посол Словении Бранко Раковец: интерес к русскому языку в республике продолжает расти