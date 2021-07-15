https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741329741.html

Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике

Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике

Интерес к русскому языку в Словении очень большой, в настоящее время он только растет, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:47

2021-07-15T09:47

2021-07-15T10:18

бранко раковец

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Интерес к русскому языку в Словении очень большой, в настоящее время он только растет, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Да, действительно, интерес к русскому языку в Словении очень большой, в Любляне на философском факультете существует очень сильная кафедра русского языка, литературы и культуры, интерес действительно растет", - сказал посол.В то же время с изучением словенского языка, по мнению посла, в России есть сложности.Он подчеркнул, что словенский язык изучается в МГУ свыше 50 лет. "Надеюсь, эти традиции не прервутся. Но, к сожалению, каждый год мы боимся, будет ли обеспечена поддержка студентам в изучении словенского языка", - выразил обеспокоенность посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html

https://ria.ru/20210715/pandemiya-1741318037.html

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бранко раковец, россия, словения, в мире