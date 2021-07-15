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Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике
Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике
Интерес к русскому языку в Словении очень большой, в настоящее время он только растет, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:47
2021-07-15T10:18
бранко раковец
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словения
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Интерес к русскому языку в Словении очень большой, в настоящее время он только растет, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Да, действительно, интерес к русскому языку в Словении очень большой, в Любляне на философском факультете существует очень сильная кафедра русского языка, литературы и культуры, интерес действительно растет", - сказал посол.В то же время с изучением словенского языка, по мнению посла, в России есть сложности.Он подчеркнул, что словенский язык изучается в МГУ свыше 50 лет. "Надеюсь, эти традиции не прервутся. Но, к сожалению, каждый год мы боимся, будет ли обеспечена поддержка студентам в изучении словенского языка", - выразил обеспокоенность посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html
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бранко раковец, россия, словения, в мире
09:47 15.07.2021 (обновлено: 10:18 15.07.2021)
 
Посол Словении рассказал об интересе к русскому языку в республике

Посол Словении Бранко Раковец: интерес к русскому языку в республике продолжает расти

© Depositphotos / Anastasios71Вид на Любляну
Вид на Любляну - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Depositphotos / Anastasios71
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Интерес к русскому языку в Словении очень большой, в настоящее время он только растет, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец.
"Да, действительно, интерес к русскому языку в Словении очень большой, в Любляне на философском факультете существует очень сильная кафедра русского языка, литературы и культуры, интерес действительно растет", - сказал посол.
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В то же время с изучением словенского языка, по мнению посла, в России есть сложности.
"В МГУ имени Ломоносова существует кафедра славянских языков, но здесь обратная ситуация. По каким-то внутренним административным причинам возникают трудности с обеспечением поддержки в изучении словенского языка, несмотря на очень длительные традиции", - сказал посол.
Он подчеркнул, что словенский язык изучается в МГУ свыше 50 лет. "Надеюсь, эти традиции не прервутся. Но, к сожалению, каждый год мы боимся, будет ли обеспечена поддержка студентам в изучении словенского языка", - выразил обеспокоенность посол.
Читайте полный текст интервью >>
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