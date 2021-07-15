https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741327487.html

Посол Словении назвал отрасли, где необходим диалог России и Евросоюза

Посол Словении назвал отрасли, где необходим диалог России и Евросоюза - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении назвал отрасли, где необходим диалог России и Евросоюза

Словения выступает за развитие отношений России и ЕС, особенно в сфере экологии, здравоохранения и зеленой экономики, заявил РИА Новости посол Словении в РФ... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:25

2021-07-15T09:25

2021-07-15T10:14

бранко раковец

евросоюз

россия

словения

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения выступает за развитие отношений России и ЕС, особенно в сфере экологии, здравоохранения и зеленой экономики, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Словения принципиально выступает за развитие отношений с Россией, за диалог, за сотрудничество, прежде всего в тех сферах, которые представляют общий интерес. Это экология, охрана окружающей среды, зеленая экономика, здравоохранение", - сказал посол.При этом он подчеркнул, что успешное развитие отношений ЕС и России будет зависеть от реализации Минских соглашений."Существуют рамки нашего сотрудничества, которые выражены в пяти принципах отношений РФ и Евросоюза, о них договорились страны-члены ЕС, и первый из этих принципов – реализация Минских соглашений. Все зависит от того, как будет развиваться данный процесс", - отметил посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741326707.html

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россия

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бранко раковец, евросоюз, россия, словения, в мире