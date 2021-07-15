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СК возбудил дело против подростков, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре
СК возбудил дело против подростков, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре - РИА Новости, 15.07.2021
СК возбудил дело против подростков, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре
Следователи завели уголовное дело после проверки информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:45
2021-07-15T11:45
2021-07-15T11:45
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республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
сыктывкар
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после проверки информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, сообщается на сайте СК РФ."По результатам доследственной проверки инцидента с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, которые потушили Вечный огонь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Добавляется, что в рамках дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а действиям виновных будет дана соответствующая правовая оценка.Как сообщалось, Вечный огонь, по данным местных СМИ, могли потушить девочки 2005 года рождения. Одна из них состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, подростки были пьяны.
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россия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), сыктывкар, происшествия
СК возбудил дело против подростков, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре
Следственный комитет возбудил дело против подростков, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Следователи завели уголовное дело после проверки информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре
, сообщается на сайте СК РФ
.
"По результатам доследственной проверки инцидента с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, которые потушили Вечный огонь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в рамках дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а действиям виновных будет дана соответствующая правовая оценка.
Как сообщалось, Вечный огонь, по данным местных СМИ, могли потушить девочки 2005 года рождения. Одна из них состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, подростки были пьяны.