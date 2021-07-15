https://ria.ru/20210715/skafandr-1741405300.html

Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр

Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр - РИА Новости, 15.07.2021

Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр

Один из старых российских скафандров "Орлан-МК" на борту Международной космической станции (МКС) разберут на части с удалением ненужных компонентов, следует из... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:14

2021-07-15T16:14

2021-07-15T16:14

наука

шейн кимброу

акихико хосиде

нпп "звезда"

тома песке

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155566/61/1555666132_18:0:2391:1335_1920x0_80_0_0_86570d334ed7569df304a71cccae8819.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Один из старых российских скафандров "Орлан-МК" на борту Международной космической станции (МКС) разберут на части с удалением ненужных компонентов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.Скафандры семейства "Орлан" используются на околоземных орбитальных станциях для выходов космонавтов в открытый космос. Сейчас на МКС находятся четыре таких скафандра: старые "Орлан-МК" с номерами 4 и 6, и новые "Орлан-МКС" с номерами 4 и 5. Старые скафандры хранятся на станции в качестве запасных.Согласно переговорам, в четверг днем специалист предприятия-разработчика скафандров НПП "Звезда" Геннадий Глазов сообщил космонавту Олегу Новицкому, что старый "Орлан-МК" с номером 6 планируется временно перенести на хранение в один из модулей американского сегмента МКС.При этом, по словам Глазова, у старого "Орлана-МК" с номером 4 космонавты должны будут отделить рукава и штанины для удаления со станции на грузовом корабле, а кирасу со шлемом и ранцем оставить на МКС в качестве запчастей.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210714/kosmos-1741199607.html

https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шейн кимброу, акихико хосиде, нпп "звезда", тома песке, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса