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Наука
https://ria.ru/20210715/skafandr-1741405300.html
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр - РИА Новости, 15.07.2021
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
Один из старых российских скафандров "Орлан-МК" на борту Международной космической станции (МКС) разберут на части с удалением ненужных компонентов, следует из... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:14
2021-07-15T16:14
наука
шейн кимброу
акихико хосиде
нпп "звезда"
тома песке
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Один из старых российских скафандров "Орлан-МК" на борту Международной космической станции (МКС) разберут на части с удалением ненужных компонентов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.Скафандры семейства "Орлан" используются на околоземных орбитальных станциях для выходов космонавтов в открытый космос. Сейчас на МКС находятся четыре таких скафандра: старые "Орлан-МК" с номерами 4 и 6, и новые "Орлан-МКС" с номерами 4 и 5. Старые скафандры хранятся на станции в качестве запасных.Согласно переговорам, в четверг днем специалист предприятия-разработчика скафандров НПП "Звезда" Геннадий Глазов сообщил космонавту Олегу Новицкому, что старый "Орлан-МК" с номером 6 планируется временно перенести на хранение в один из модулей американского сегмента МКС.При этом, по словам Глазова, у старого "Орлана-МК" с номером 4 космонавты должны будут отделить рукава и штанины для удаления со станции на грузовом корабле, а кирасу со шлемом и ранцем оставить на МКС в качестве запчастей.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210714/kosmos-1741199607.html
https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html
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шейн кимброу, акихико хосиде, нпп "звезда", тома песке, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса
16:14 15.07.2021
 
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр

Космонавты на МКС отправят на Землю рукава и штанины старого скафандра "Орлан-МК"

© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко / Перейти в фотобанкСелфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Один из старых российских скафандров "Орлан-МК" на борту Международной космической станции (МКС) разберут на части с удалением ненужных компонентов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.
Скафандры семейства "Орлан" используются на околоземных орбитальных станциях для выходов космонавтов в открытый космос. Сейчас на МКС находятся четыре таких скафандра: старые "Орлан-МК" с номерами 4 и 6, и новые "Орлан-МКС" с номерами 4 и 5. Старые скафандры хранятся на станции в качестве запасных.
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14 июля, 11:04Наука
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС
Согласно переговорам, в четверг днем специалист предприятия-разработчика скафандров НПП "Звезда" Геннадий Глазов сообщил космонавту Олегу Новицкому, что старый "Орлан-МК" с номером 6 планируется временно перенести на хранение в один из модулей американского сегмента МКС.
При этом, по словам Глазова, у старого "Орлана-МК" с номером 4 космонавты должны будут отделить рукава и штанины для удаления со станции на грузовом корабле, а кирасу со шлемом и ранцем оставить на МКС в качестве запчастей.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:49Наука
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС
 
НаукаШейн КимброуАкихико ХосидеНПП "Звезда"Тома ПескеЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
 
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