https://ria.ru/20210715/skafandr-1741405300.html
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр - РИА Новости, 15.07.2021
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
Один из старых российских скафандров "Орлан-МК" на борту Международной космической станции (МКС) разберут на части с удалением ненужных компонентов, следует из... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:14
2021-07-15T16:14
2021-07-15T16:14
наука
шейн кимброу
акихико хосиде
нпп "звезда"
тома песке
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155566/61/1555666132_18:0:2391:1335_1920x0_80_0_0_86570d334ed7569df304a71cccae8819.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Один из старых российских скафандров "Орлан-МК" на борту Международной космической станции (МКС) разберут на части с удалением ненужных компонентов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.Скафандры семейства "Орлан" используются на околоземных орбитальных станциях для выходов космонавтов в открытый космос. Сейчас на МКС находятся четыре таких скафандра: старые "Орлан-МК" с номерами 4 и 6, и новые "Орлан-МКС" с номерами 4 и 5. Старые скафандры хранятся на станции в качестве запасных.Согласно переговорам, в четверг днем специалист предприятия-разработчика скафандров НПП "Звезда" Геннадий Глазов сообщил космонавту Олегу Новицкому, что старый "Орлан-МК" с номером 6 планируется временно перенести на хранение в один из модулей американского сегмента МКС.При этом, по словам Глазова, у старого "Орлана-МК" с номером 4 космонавты должны будут отделить рукава и штанины для удаления со станции на грузовом корабле, а кирасу со шлемом и ранцем оставить на МКС в качестве запчастей.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210714/kosmos-1741199607.html
https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/61/1555666132_352:0:2132:1335_1920x0_80_0_0_505bd6517ef724d5aa9e6cc22e181805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шейн кимброу, акихико хосиде, нпп "звезда", тома песке, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
Космонавты на МКС отправят на Землю рукава и штанины старого скафандра "Орлан-МК"