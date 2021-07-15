https://ria.ru/20210715/shtraf-1741390279.html

Мосгорсуд признал законным штраф Соболь в 300 тысяч рублей

Мосгорсуд признал законным штраф Соболь в 300 тысяч рублей - РИА Новости, 15.07.2021

Мосгорсуд признал законным штраф Соболь в 300 тысяч рублей

Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, назначенный экс-юристу ФБК* Любови Соболь за призывы в эфире радио "Эхо Москвы" участвовать в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:01

2021-07-15T15:01

2021-07-15T15:01

россия

любовь соболь

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, назначенный экс-юристу ФБК* Любови Соболь за призывы в эфире радио "Эхо Москвы" участвовать в несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции оставил решение Симоновского суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.В конце апреля Симоновский суд признал Соболь виновной по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторная организация несанкционированного массового мероприятия) и оштрафовал ее на 300 тысяч рублей.Как пояснил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин, поводом для составления протокола стало участие Соболь в эфире радиостанции "Эхо Москвы", где обсуждалась запланированная на 21 апреля несанкционированная акция.Соболь задержали утром 21 апреля в такси у метро "Автозаводская" и привезли в отдел полиции по Донскому району Москвы. После составления протокола ее отпустили из полиции.Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал Соболь на 250 тысяч по аналогичному протоколу за призывы приходить на несогласованную акцию 23 января.В конце января Соболь была помещена под домашний арест по уголовному делу о подстрекательстве участников несогласованной акции к нарушению санитарных правил (из-за пандемии). Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.* Запрещенная в России организация-иноагент

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210511/sobol-1731831140.html

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россия, любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия