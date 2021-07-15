https://ria.ru/20210715/shtraf-1741345661.html

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев - РИА Новости, 15.07.2021

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассказали, какие штрафы предлагаются в новом законопроекте об административной ответственности за... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:19

2021-07-15T11:19

2021-07-15T14:17

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассказали, какие штрафы предлагаются в новом законопроекте об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными.Там отметили, что в России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет.В частности, за несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф до трех тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц.Жестокое обращение с животными, если его не посчитают уголовным преступлением, будет караться еще суровее — гражданам могут присудить штраф от пяти до 15 тысяч рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.Тем, кто попытается завести животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, также грозит штраф: до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150 тысяч рублей — для юридических лиц.Помимо этого, законопроект вводит ответственность за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию: обычные граждане могут лишиться 15 тысяч рублей, должностные лица — 30 тысяч рублей, а юридические лица — 100 тысяч рублей. "За осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, — штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей", — пояснили в комитете.Также в документе предлагается, установить ответственность за нарушения для владельцев приютов: предупреждение или штраф для должностных лиц до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Рассматривать административные дела в таких случаях будут региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.Соавтором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

https://ria.ru/20210629/pravitelstvo-1739058919.html

https://ria.ru/20210601/gosduma-1735122729.html

https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html

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