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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев - РИА Новости, 15.07.2021
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассказали, какие штрафы предлагаются в новом законопроекте об административной ответственности за... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:19
2021-07-15T14:17
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассказали, какие штрафы предлагаются в новом законопроекте об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными.Там отметили, что в России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет.В частности, за несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф до трех тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц.Жестокое обращение с животными, если его не посчитают уголовным преступлением, будет караться еще суровее — гражданам могут присудить штраф от пяти до 15 тысяч рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.Тем, кто попытается завести животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, также грозит штраф: до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150 тысяч рублей — для юридических лиц.Помимо этого, законопроект вводит ответственность за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию: обычные граждане могут лишиться 15 тысяч рублей, должностные лица — 30 тысяч рублей, а юридические лица — 100 тысяч рублей. "За осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, — штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей", — пояснили в комитете.Также в документе предлагается, установить ответственность за нарушения для владельцев приютов: предупреждение или штраф для должностных лиц до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Рассматривать административные дела в таких случаях будут региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.Соавтором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
https://ria.ru/20210629/pravitelstvo-1739058919.html
https://ria.ru/20210601/gosduma-1735122729.html
https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html
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россия, госдума рф, общество
11:19 15.07.2021 (обновлено: 14:17 15.07.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до ста тысяч рублей за жестокое обращение с питомцами

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобака в приюте для бездомных собак
Собака в приюте для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассказали, какие штрафы предлагаются в новом законопроекте об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными.
Там отметили, что в России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет.
Собака - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:21
Правительство поддержало штрафы за жестокое обращение с животными
В частности, за несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф до трех тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц.
Жестокое обращение с животными, если его не посчитают уголовным преступлением, будет караться еще суровее — гражданам могут присудить штраф от пяти до 15 тысяч рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.
Тем, кто попытается завести животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, также грозит штраф: до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150 тысяч рублей — для юридических лиц.
Помимо этого, законопроект вводит ответственность за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию: обычные граждане могут лишиться 15 тысяч рублей, должностные лица — 30 тысяч рублей, а юридические лица — 100 тысяч рублей.
Собака с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:33
В Госдуму внесли законопроект о содержании домашних животных
"За осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, — штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей", — пояснили в комитете.
Также в документе предлагается, установить ответственность за нарушения для владельцев приютов: предупреждение или штраф для должностных лиц до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.
Рассматривать административные дела в таких случаях будут региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.
Соавтором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 10:33
Депутат призвал проверить регионы из-за жестокого обращения с животными
 
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