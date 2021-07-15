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Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в Подмосковье
Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2021
Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в Подмосковье
Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в подмосковном поселке Снегири на площади 160 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:43
2021-07-15T16:43
2021-07-15T16:49
кпрф
солнечногорск
истра
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в подмосковном поселке Снегири на площади 160 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений повреждена кровля спортзала МОУ Снегиревской СОШ в городском округе Истра", - сказал собеседник агентства.По его словам, в городском округе Истра ветер повалил четыре дерева, еще шесть - в городском округе Солнечногорск.В подмосковных Снегирях традиционно проходят съезды КПРФ. Там же находится дача лидера партии Геннадия Зюганова.
https://ria.ru/20210715/smerch-1741384028.html
солнечногорск
истра
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кпрф, солнечногорск, истра, московская область (подмосковье), происшествия
16:43 15.07.2021 (обновлено: 16:49 15.07.2021)
Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в Подмосковье
Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в подмосковных Снегирях