https://ria.ru/20210715/shkola-1741412332.html

Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в Подмосковье

Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2021

Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в Подмосковье

Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в подмосковном поселке Снегири на площади 160 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:43

2021-07-15T16:43

2021-07-15T16:49

кпрф

солнечногорск

истра

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сильный ветер повредил кровлю спортзала школы в подмосковном поселке Снегири на площади 160 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений повреждена кровля спортзала МОУ Снегиревской СОШ в городском округе Истра", - сказал собеседник агентства.По его словам, в городском округе Истра ветер повалил четыре дерева, еще шесть - в городском округе Солнечногорск.В подмосковных Снегирях традиционно проходят съезды КПРФ. Там же находится дача лидера партии Геннадия Зюганова.

https://ria.ru/20210715/smerch-1741384028.html

солнечногорск

истра

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, солнечногорск, истра, московская область (подмосковье), происшествия