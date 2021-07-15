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Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня
Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня - РИА Новости, 15.07.2021
Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня
Московский аэропорт "Шереметьево" ликвидировал последствия сильного ливня, из-за которого возникло подтопление, сообщила РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:45
2021-07-15T20:45
2021-07-15T20:45
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" ликвидировал последствия сильного ливня, из-за которого возникло подтопление, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова."Все уже давно ликвидировано. Также подчеркиваю, подтопление вследствие масштабного ливня в нескольких местах аэродромного покрытия никаким образом не повлияло на выполнение рейсов. Влияние оказал грозовой фронт, в условиях которого КВС (командиры воздушного судна - ред.) самостоятельно в целях безопасности пассажиров принимали решение о взлёте/посадке", - сказала Захаренкова.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта "Шереметьево", но взлет и посадка воздушных судов проходят в штатном режиме. "Шереметьево" тогда сообщил, что из-за мощного ливня временно ограничивал обслуживание вылетающих рейсов, сейчас работает в стандартном режиме.
https://ria.ru/20210715/liven-1741377683.html
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Кадры затопленного летного поля в аэропорту Шереметьево
Летное поле аэропорта Шереметьево после мощного ливня, прошедшего в Москве.
2021-07-15T20:45
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шереметьево (аэропорт), происшествия
Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня
Представитель аэропорта Шереметьево: подтопление из-за ливня не повлияло на выполнение рейсов