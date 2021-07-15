https://ria.ru/20210715/sheremetevo-1741452330.html

Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня

Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня - РИА Новости, 15.07.2021

Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня

Московский аэропорт "Шереметьево" ликвидировал последствия сильного ливня, из-за которого возникло подтопление, сообщила РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:45

2021-07-15T20:45

2021-07-15T20:45

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" ликвидировал последствия сильного ливня, из-за которого возникло подтопление, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова."Все уже давно ликвидировано. Также подчеркиваю, подтопление вследствие масштабного ливня в нескольких местах аэродромного покрытия никаким образом не повлияло на выполнение рейсов. Влияние оказал грозовой фронт, в условиях которого КВС (командиры воздушного судна - ред.) самостоятельно в целях безопасности пассажиров принимали решение о взлёте/посадке", - сказала Захаренкова.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта "Шереметьево", но взлет и посадка воздушных судов проходят в штатном режиме. "Шереметьево" тогда сообщил, что из-за мощного ливня временно ограничивал обслуживание вылетающих рейсов, сейчас работает в стандартном режиме.

https://ria.ru/20210715/liven-1741377683.html

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Кадры затопленного летного поля в аэропорту Шереметьево Летное поле аэропорта Шереметьево после мощного ливня, прошедшего в Москве. 2021-07-15T20:45 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), происшествия