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Сенцов обвинил главу офиса Зеленского в лишении госфинансирования
Сенцов обвинил главу офиса Зеленского в лишении госфинансирования - РИА Новости, 15.07.2021
Сенцов обвинил главу офиса Зеленского в лишении госфинансирования
Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что из-за его политической позиции глава офиса президента Украины Андрей Ермак повлиял на экспертов Госкино, которые... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:47
2021-07-15T13:47
кино и сериалы
андрей ермак
олег сенцов
украина
общество
в мире
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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что из-за его политической позиции глава офиса президента Украины Андрей Ермак повлиял на экспертов Госкино, которые занизили оценки и сняли его новый проект с конкурса на госфинансирование.Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский."Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов… Ноунейм-эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально, это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания... Это попытка указать место", - написал Сенцов на своей странице в Facebook.Он считает, что его сценарий сняли с конкурса из-за гражданской позиции и за политические взгляды."Я никогда не молчал, когда происходит несправедливость - и сейчас не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все что я хотел - это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти", - добавил режиссер.
https://ria.ru/20191126/1561589861.html
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кино и сериалы, андрей ермак, олег сенцов, украина, общество, в мире
13:47 15.07.2021
 
Сенцов обвинил главу офиса Зеленского в лишении госфинансирования

Режиссер Олег Сенцов обвинил главу офиса президента Андрея Ермака в лишении госфинансирования

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРежиссер Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Режиссер Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что из-за его политической позиции глава офиса президента Украины Андрей Ермак повлиял на экспертов Госкино, которые занизили оценки и сняли его новый проект с конкурса на госфинансирование.
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов… Ноунейм-эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально, это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания... Это попытка указать место", - написал Сенцов на своей странице в Facebook.
Он считает, что его сценарий сняли с конкурса из-за гражданской позиции и за политические взгляды.
"Я никогда не молчал, когда происходит несправедливость - и сейчас не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все что я хотел - это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти", - добавил режиссер.
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Кино и сериалыАндрей ЕрмакОлег СенцовУкраинаОбществоВ мире
 
 
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