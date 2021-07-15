https://ria.ru/20210715/selo-1741381880.html

Автор письма Меркель из омского села довольна ответом немецких властей

Автор письма Меркель из омского села довольна ответом немецких властей - РИА Новости, 15.07.2021

Автор письма Меркель из омского села довольна ответом немецких властей

Депутат из деревни под Омском Ирина Дроздова заявила РИА Новости, что довольна ответом немецких властей на обращение сельчан по ситуации с дорогами, несмотря на РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:20

2021-07-15T14:20

2021-07-15T15:25

ангела меркель

дмитрий песков

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омская область

омский район

общество

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ОМСК, 15 июл – РИА Новости. Депутат из деревни под Омском Ирина Дроздова заявила РИА Новости, что довольна ответом немецких властей на обращение сельчан по ситуации с дорогами, несмотря на то, что это отказ.Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации.Немецкие власти ответили жителям омской деревни, что не смогут помочь с ремонтом дороги, и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве."Очень хороший ответ пришёл. Я 16 лет депутат, и я знаю, какие ответы приходят у нас здесь от чиновников. Они обычно друг другу все пересылают… В итоге последний кто-то отвечает и уже непонятно, о чём. А здесь ответили, что мы помочь не можем, но мы можем дать координаты, куда вы можете обратиться… (В письме) есть электронная почта и телефон, и поскольку нашу деревню, действительно, основали немцы, мы знаем, куда обратиться, и для нас это очень важно", - рассказала РИА Новости Дроздова.Она отметила, селяне ещё не получили ответа на второе письмо Ангеле Меркель, которое отправляли в июне. Собеседница агентства добавила, что на отправку письма потратили 5 тысяч рублей, деньги собирали всем селом, поставив копилку в местном магазине.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с дорогами в омском селе, отметил, что это недопустимая халатность со стороны местных властей, по его мнению, теперь на ситуацию обратят внимание.

https://ria.ru/20210715/selo-1741360845.html

https://ria.ru/20210715/pismo-1741351912.html

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Сельский депутат показала состояние дорог омского села Верхний Карбуш Сельский депутат показала РИА Новости, в каком состоянии главная улица омского села Верхний Карбуш, на которую она жаловалась Путину и Меркель. Региональные власти пообещали ускорить ремонт. 2021-07-15T14:20 true PT0M23S

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ангела меркель, дмитрий песков, москва, омская область, омский район, общество, в мире