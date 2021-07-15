14:20 15.07.2021 (обновлено: 15:25 15.07.2021)
Автор письма Меркель из омского села довольна ответом немецких властей
Автор письма Меркель из омского села депутат Ирина Дроздова довольна ответом немецких властей
ОМСК, 15 июл – РИА Новости. Депутат из деревни под Омском Ирина Дроздова заявила РИА Новости, что довольна ответом немецких властей на обращение сельчан по ситуации с дорогами, несмотря на то, что это отказ.
Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации.
Немецкие власти ответили жителям омской деревни, что не смогут помочь с ремонтом дороги, и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве.
"Очень хороший ответ пришёл. Я 16 лет депутат, и я знаю, какие ответы приходят у нас здесь от чиновников. Они обычно друг другу все пересылают… В итоге последний кто-то отвечает и уже непонятно, о чём. А здесь ответили, что мы помочь не можем, но мы можем дать координаты, куда вы можете обратиться… (В письме) есть электронная почта и телефон, и поскольку нашу деревню, действительно, основали немцы, мы знаем, куда обратиться, и для нас это очень важно", - рассказала РИА Новости Дроздова.
Она отметила, селяне ещё не получили ответа на второе письмо Ангеле Меркель, которое отправляли в июне. Собеседница агентства добавила, что на отправку письма потратили 5 тысяч рублей, деньги собирали всем селом, поставив копилку в местном магазине.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с дорогами в омском селе, отметил, что это недопустимая халатность со стороны местных властей, по его мнению, теперь на ситуацию обратят внимание.