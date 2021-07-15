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В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью
В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью - РИА Новости, 15.07.2021
В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с дорогами в омском селе, жители которого обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:34
2021-07-15T13:33
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ангела меркель
омский район
дмитрий песков
омская область
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с дорогами в омском селе, жители которого обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель, отметил, что это недопустимая халатность со стороны местных властей, по его мнению, теперь на ситуацию обратят внимание.Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо к Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации."В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры", - сказал Песков в ответ на слова журналиста, что жители несколько лет уже обращаются во все региональные и муниципальные власти и в Минстрой, но сроки ремонта улицы все время сдвигают.
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омский район
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ангела меркель, омский район, дмитрий песков, омская область, общество
12:34 15.07.2021 (обновлено: 13:33 15.07.2021)
 
В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью

Песков назвал ситуацию в омском селе, жители которого обратились за помощью к Меркель, халатностью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с дорогами в омском селе, жители которого обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель, отметил, что это недопустимая халатность со стороны местных властей, по его мнению, теперь на ситуацию обратят внимание.
Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо к Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации.
Обращение жителей деревни в Омской области к Меркель
11:56
В Германии ответили на письмо жителей омской деревни
"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры", - сказал Песков в ответ на слова журналиста, что жители несколько лет уже обращаются во все региональные и муниципальные власти и в Минстрой, но сроки ремонта улицы все время сдвигают.
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Ангела МеркельОмский районДмитрий ПесковОмская областьОбщество
 
 
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