https://ria.ru/20210715/selo-1741360845.html

В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью

В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью - РИА Новости, 15.07.2021

В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с дорогами в омском селе, жители которого обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:34

2021-07-15T12:34

2021-07-15T13:33

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

ангела меркель

омский район

дмитрий песков

омская область

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с дорогами в омском селе, жители которого обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель, отметил, что это недопустимая халатность со стороны местных властей, по его мнению, теперь на ситуацию обратят внимание.Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо к Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации."В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры", - сказал Песков в ответ на слова журналиста, что жители несколько лет уже обращаются во все региональные и муниципальные власти и в Минстрой, но сроки ремонта улицы все время сдвигают.

https://ria.ru/20210715/pismo-1741351912.html

омский район

омская область

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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ангела меркель, омский район, дмитрий песков, омская область, общество