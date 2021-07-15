https://ria.ru/20210715/sapiensy-1741212719.html

Череп дракона. Китайцы выдали новую версию происхождения Homo sapiens

Череп дракона. Китайцы выдали новую версию происхождения Homo sapiens - РИА Новости, 15.07.2021

Череп дракона. Китайцы выдали новую версию происхождения Homo sapiens

Сразу несколько научных групп заявили об обнаружении останков вида, переходного между человеком прямоходящим, разумным и его вымершими сородичами. Не исключено, РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:03

наука

человек

археология

неандертальцы

биология

земля - риа наука

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сразу несколько научных групп заявили об обнаружении останков вида, переходного между человеком прямоходящим, разумным и его вымершими сородичами. Не исключено, что несколько сестринских эволюционных линий существовали на территории Китая и Ближнего Востока одновременно с Homo sapiens. Все это крайне усложняет историю человеческого рода.Открытие нового вида людейВ 1933 году при реконструкции моста в китайском городе Харбине нашли практически целый череп древнего человека. Только в 2018-м его передали в Геологический университет провинции Хубей. Описанию находки посвящены три статьи в журнале Innovation.Череп очень массивный, с архаическими признаками, роднящими его с человеком и прямоходящим, и гейдельбергским. В то же время большой свод вмещал крупный мозг, лицо почти как у нас, только шире. Ряд деталей напоминает черепа, найденные ранее на территории Китая. А вот единственный сохранившийся зуб больше похож на денисовский.Вся эта гремучая смесь древности и современности не позволила отнести находку ни к одному известному виду сапиенсов, поэтому авторы исследования решили, что это его сестринская линия. Ее назвали Homo longi, что означает "человек-дракон".Череп находился в слоях, сформировавшихся 800-100 тысяч лет назад. Информация о точном местонахождении, стратиграфии не сохранилась, и чтобы уточнить возраст, ученые проанализировали содержание редких элементов, соотношение изотопов стронция во вкраплениях породы. Сравнили с результатами изучения костей людей и других млекопитающих, предположительно, из тех же горизонтов. Кроме того, датировали микрообразцы из черепа торий-урановым методом. Получилось, что "человеку-дракону" минимум 146 тысяч лет. Тогда на территории Китая обитали люди неизвестного вида, чьи останки обнаружили в Чинньюшане, Дали, пещере Хуалундун. А в высокогорной пещере Байшья жили денисовцы.Облик "человека-дракона" реконструировали. Это был круглолицый мужчина лет пятидесяти с низким лбом, нависшими надбровными дугами и широким носом. Скорее всего, кожа, волосы и глаза были темными, как у неандертальцев, денисовцев и ранних сапиенсов.Когда Homo sapiens покинул АфрикуНекоторые считают ранних людей в Китае переходными от человека прямоходящего к азиатской линии с современной анатомией. Авторы работы о Homo longi придерживаются другого мнения: "человек-дракон" — самостоятельная ветвь, возникшая в Африке примерно миллион лет назад.Не имея в руках анализа древней ДНК, ученые применили байесовский подход — математический метод, позволяющий построить эволюционное древо по разнородным исходным данным. Согласно расчетам, человек разумный обитал на территории Китая уже 400 тысяч лет назад. Это противоречит полученными ранее результатам.В 1978 году в пещере Апидима на севере Греции при раскопках наткнулись на два неполных человеческих черепа и фрагменты костей. Антропологи определили, что один принадлежал раннему Homo sapiens, другой — неандертальцу. Уран-ториевый метод показал возраст находки — 210 тысяч лет. Это древнейший человек разумный за пределами прародины. Впрочем, некоторые исследователи сомневаются, что черепа из Харбина и Апидимы можно отнести к Homo sapiens, критикуют и датировку.И вот новая сенсация — в Израиле в пещере Нешер Рамла нашли несколько фрагментов черепа возрастом 140-120 тысяч лет. В них сочетаются архаичные и продвинутые неандертальские черты, поэтому ученые рассматривают их как особую предковую линию этого вида людей. А учитывая общие детали еще с двумя видами людей, напрашивается гипотеза об особой линии предков неандертальцев, обособившейся примерно 400 тысяч лет назад и завершившей свое существование в Нешер Рамла. Тогда же к северу от них в пещерах уже поселились сапиенсы.Пока история человеческого рода довольно запутанна и далека от завершенности. Виной тому множество находок не только в Европе и Африке, но и на Ближнем Востоке, в Китае. И, безусловно, это не предел. Разная степень сохранности, многообразие методик открывают широкий простор для интерпретаций. Ясно одно: последние 200 тысяч лет планету населяло множество популяций древних людей, среди которых и Homo sapiens. Они активно мигрировали, обменивался технологиями, возможно, и скрещивались.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

человек, археология, неандертальцы, биология, земля - риа наука