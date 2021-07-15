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Головченко обсудил с Мишустиным интеграцию и санкции Запада
Головченко обсудил с Мишустиным интеграцию и санкции Запада - РИА Новости, 15.07.2021
Головченко обсудил с Мишустиным интеграцию и санкции Запада
Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону с российским коллегой Михаилом Мишустиным реализацию договоренностей, достигнутых главами двух... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T22:26
2021-07-15T22:26
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
санкции ес в отношении белоруссии
в мире
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону с российским коллегой Михаилом Мишустиным реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государств, в области противодействия западным санкциям и по углублению белорусско-российской экономической кооперации, сообщила пресс-служба белорусского правительства в четверг."Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным по всей повестке двусторонних отношений", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств Беларуси и России, по противодействию санкционному давлению, углублению экономической кооперации, над которыми работают соответствующие ведомства двух стран".
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии, в мире
22:26 15.07.2021
 
Головченко обсудил с Мишустиным интеграцию и санкции Запада

Премьер Белоруссии Головченко обсудил с премьер-министром Мишустиным интеграцию и санкции Запада

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону с российским коллегой Михаилом Мишустиным реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государств, в области противодействия западным санкциям и по углублению белорусско-российской экономической кооперации, сообщила пресс-служба белорусского правительства в четверг.
"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным по всей повестке двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что "главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств Беларуси и России, по противодействию санкционному давлению, углублению экономической кооперации, над которыми работают соответствующие ведомства двух стран".
 
Роман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссияСанкции ЕС в отношении БелоруссииВ мире
 
 
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