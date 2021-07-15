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МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном - РИА Новости, 15.07.2021

МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для сопровождения самолета патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:23

2021-07-15T10:23

2021-07-15T11:58

тихий океан

россия

военно-морские силы сша

миг-31

в мире

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для сопровождения самолета патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщает Национальный центр управления обороной.После разворота американцев россияне благополучно вернулись на аэродром базирования. МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.Ранее в четверг две пары МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.

тихий океан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, россия, военно-морские силы сша, миг-31, в мире