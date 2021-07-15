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МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном - РИА Новости, 15.07.2021
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для сопровождения самолета патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:23
2021-07-15T10:23
2021-07-15T11:58
тихий океан
россия
военно-морские силы сша
миг-31
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для сопровождения самолета патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщает Национальный центр управления обороной.После разворота американцев россияне благополучно вернулись на аэродром базирования. МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.Ранее в четверг две пары МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.
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тихий океан, россия, военно-морские силы сша, миг-31, в мире
10:23 15.07.2021 (обновлено: 11:58 15.07.2021)
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
Истребитель МиГ-31 подняли для сопровождения самолета Р-8А "Посейдон" ВМС США над Тихим океаном