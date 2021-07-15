Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/samolet-1741335494.html
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном - РИА Новости, 15.07.2021
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для сопровождения самолета патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:23
2021-07-15T11:58
тихий океан
россия
военно-морские силы сша
миг-31
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741341592_0:89:1565:969_1920x0_80_0_0_f741842a902c4dfc9c1d84ff42f46aad.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для сопровождения самолета патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщает Национальный центр управления обороной.После разворота американцев россияне благополучно вернулись на аэродром базирования. МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.Ранее в четверг две пары МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.
тихий океан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741341592_147:0:1439:969_1920x0_80_0_0_e90ce5e3c57ec37df6748754158b1530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тихий океан, россия, военно-морские силы сша, миг-31, в мире
10:23 15.07.2021 (обновлено: 11:58 15.07.2021)
 
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

Истребитель МиГ-31 подняли для сопровождения самолета Р-8А "Посейдон" ВМС США над Тихим океаном

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПатрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А "Посейдон" над акваторией Тихого океана
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Посейдон над акваторией Тихого океана - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для сопровождения самолета патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщает Национальный центр управления обороной.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — добавляется в релизе.
После разворота американцев россияне благополучно вернулись на аэродром базирования. МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.
Ранее в четверг две пары МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.
 
Тихий океанРоссияВоенно-морские силы СШАМиГ-31В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
Лента новостейМолния