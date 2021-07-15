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В Москве при столкновении с самокатом погиб биолог Иван Пигарев
В Москве при столкновении с самокатом погиб биолог Иван Пигарев - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве при столкновении с самокатом погиб биолог Иван Пигарев
В Москве самокат сбил насмерть ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева, рассказал РИА Новости заместитель директора Института... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:56
2021-07-15T14:19
иван пигарев
федор тютчев
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве самокат сбил насмерть ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева, рассказал РИА Новости заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый, Кирилл Иванов.Он объяснил, что мужчина ездил на работу на велосипеде. Происшествие случилось на велодорожке, транспортные средства столкнулись на встречных курсах."Вчера, по той информации, которая к нам пришла, &lt;...&gt; оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось", — заявил Иванов.В институте доктор биологических наук Пигарев работал с момента основания — с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Ученый — автор гипотезы о самодиагностике организма в период сна — "висцеральной теории сна". По словам коллег, он был добрым и отзывчивым человеком.Следователи начали проверку после инцидента. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
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иван пигарев, федор тютчев, москва, происшествия
10:56 15.07.2021 (обновлено: 14:19 15.07.2021)
 
В Москве при столкновении с самокатом погиб биолог Иван Пигарев

В Москве при столкновении с самокатом погиб 80-летний биолог Иван Пигарев

© Фото : Институт проблем передачи информации им. А.А. ХаркевичаГлавный научный сотрудник ИППИ РАН, доктор биологических наук Иван Пигарев
Главный научный сотрудник ИППИ РАН, доктор биологических наук Иван Пигарев - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве самокат сбил насмерть ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева, рассказал РИА Новости заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый, Кирилл Иванов.
Он объяснил, что мужчина ездил на работу на велосипеде. Происшествие случилось на велодорожке, транспортные средства столкнулись на встречных курсах.
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"Вчера, по той информации, которая к нам пришла, <...> оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось", — заявил Иванов.
В институте доктор биологических наук Пигарев работал с момента основания — с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Ученый — автор гипотезы о самодиагностике организма в период сна — "висцеральной теории сна". По словам коллег, он был добрым и отзывчивым человеком.
Следователи начали проверку после инцидента. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:31
Источник: дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП с самокатом
 
Иван ПигаревФедор ТютчевМоскваПроисшествия
 
 
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