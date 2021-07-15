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Белоруссия отменит самоизоляцию для привившихся от COVID-19
Белоруссия отменит самоизоляцию для привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
Белоруссия отменит самоизоляцию для привившихся от COVID-19
Белоруссия решила отменить необходимость самоизоляции для тех, кто въезжает в страну с сертификатом о вакцинации от COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:06
2021-07-15T18:42
парламентское собрание союза беларуси и россии
коронавирус covid-19
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белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Белоруссия решила отменить необходимость самоизоляции для тех, кто въезжает в страну с сертификатом о вакцинации от COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики."Советом министров Республики Беларусь принято постановление… Так, в частности, отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Поясняется, что "курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за 1 месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения государственной границы Республики Беларусь".
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коронавирус covid-19, коронавирусы, белоруссия, в мире
17:06 15.07.2021 (обновлено: 18:42 15.07.2021)
 
Белоруссия отменит самоизоляцию для привившихся от COVID-19

Минздрав Белоруссии отменил самоизоляцию для въезжающих в страну с сертификатом о вакцинации

© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в процедурном кабинете в Минске
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в процедурном кабинете в Минске
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Белоруссия решила отменить необходимость самоизоляции для тех, кто въезжает в страну с сертификатом о вакцинации от COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
"Советом министров Республики Беларусь принято постановление… Так, в частности, отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Поясняется, что "курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за 1 месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения государственной границы Республики Беларусь".
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