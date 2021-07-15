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Кремль оценил возможность "нормандского" саммита в ближайшее время
Кремль оценил возможность "нормандского" саммита в ближайшее время - РИА Новости, 15.07.2021
Кремль оценил возможность "нормандского" саммита в ближайшее время
Все участники "нормандской четверки" говорят о пользе новой встречи по Донбассу, но прикидок по срокам пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:40
2021-07-15T12:40
2021-07-15T12:40
россия
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
дмитрий песков
франция
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Все участники "нормандской четверки" говорят о пользе новой встречи по Донбассу, но прикидок по срокам пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20210714/donbass-1741224877.html
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россия, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире
Кремль оценил возможность "нормандского" саммита в ближайшее время
Пресс-секретарь Песков: прикидок по срокам саммита "нормандской четверки" нет