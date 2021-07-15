https://ria.ru/20210715/sammit-1741361809.html

Кремль оценил возможность "нормандского" саммита в ближайшее время

Кремль оценил возможность "нормандского" саммита в ближайшее время - РИА Новости, 15.07.2021

Кремль оценил возможность "нормандского" саммита в ближайшее время

Все участники "нормандской четверки" говорят о пользе новой встречи по Донбассу, но прикидок по срокам пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:40

2021-07-15T12:40

2021-07-15T12:40

россия

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

дмитрий песков

франция

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Все участники "нормандской четверки" говорят о пользе новой встречи по Донбассу, но прикидок по срокам пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210714/donbass-1741224877.html

россия

франция

германия

украина

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2021

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россия, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире