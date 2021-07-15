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Вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку в Бухаресте
Вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку в Бухаресте - РИА Новости, 15.07.2021
Вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку в Бухаресте
Вертолет военно-воздушных сил США в четверг совершил вынужденную посадку в центре Бухареста, обошлось без жертв, сообщила пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:21
2021-07-15T14:41
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Вертолет военно-воздушных сил США в четверг совершил вынужденную посадку в центре Бухареста, обошлось без жертв, сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии."Сожалеем об инциденте, который произошел в четверг, 15 июля, с вертолетом военно-воздушных сил США, который вынужденно приземлился на площади Шарля де Голля в Бухаресте. Пилот сумел контролировать вертолет, чтобы избежать жертв", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны Румынии в Facebook.В ведомстве отметили, что вертолет вместе с другими воздушными суднами участвовал в репетиции для выступления в День авиации – 20 июля. В минобороны подчеркнули, что предпримут меры, чтобы подобное происшествие не повторилось.
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румыния, бухарест, сша, в мире
14:21 15.07.2021 (обновлено: 14:41 15.07.2021)
 
Вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку в Бухаресте

Американский вертолет экстренно в центре Бухареста во время репетиции к Дню авиации

© REUTERS / Inquam Photos/Octav GaneaВертолет ВВС США, аварийно приземлившийся в центре Бухареста
Вертолет ВВС США, аварийно приземлившийся в центре Бухареста - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Вертолет военно-воздушных сил США в четверг совершил вынужденную посадку в центре Бухареста, обошлось без жертв, сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии.
"Сожалеем об инциденте, который произошел в четверг, 15 июля, с вертолетом военно-воздушных сил США, который вынужденно приземлился на площади Шарля де Голля в Бухаресте. Пилот сумел контролировать вертолет, чтобы избежать жертв", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны Румынии в Facebook.
В ведомстве отметили, что вертолет вместе с другими воздушными суднами участвовал в репетиции для выступления в День авиации – 20 июля. В минобороны подчеркнули, что предпримут меры, чтобы подобное происшествие не повторилось.
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