Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго
Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Интерпол объявил в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", ранее принадлежащего ему, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).
Ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Жеваго, которого подозревают в причастности к растрате миллионов долларов банка "Финансы и кредит", объявлен в розыск на Украине, принимаются меры по объявлению его в межгосударственный розыск.
"По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов в международный розыск. Двадцать седьмого сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 миллионов долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - сообщается на сайте.
В сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 миллиарда гривен (91,6 миллиона долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с Жеваго.