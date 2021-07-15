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Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго
Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго - РИА Новости, 15.07.2021
Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго
Интерпол объявил в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", ранее... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:43
2021-07-15T18:43
государственное бюро расследований украины
константин жеваго
верховная рада украины
интерпол
сша
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Интерпол объявил в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", ранее принадлежащего ему, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).Ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Жеваго, которого подозревают в причастности к растрате миллионов долларов банка "Финансы и кредит", объявлен в розыск на Украине, принимаются меры по объявлению его в межгосударственный розыск."По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов в международный розыск. Двадцать седьмого сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 миллионов долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - сообщается на сайте.В сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 миллиарда гривен (91,6 миллиона долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с Жеваго.
https://ria.ru/20210708/rozysk-1740444404.html
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государственное бюро расследований украины, константин жеваго, верховная рада украины, интерпол, сша, украина, в мире
18:43 15.07.2021
 
Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго

Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Laurent Cipriani
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Интерпол объявил в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", ранее принадлежащего ему, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).
Ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Жеваго, которого подозревают в причастности к растрате миллионов долларов банка "Финансы и кредит", объявлен в розыск на Украине, принимаются меры по объявлению его в межгосударственный розыск.
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"По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов в международный розыск. Двадцать седьмого сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 миллионов долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - сообщается на сайте.
В сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 миллиарда гривен (91,6 миллиона долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с Жеваго.
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Государственное бюро расследований УкраиныКонстантин ЖевагоВерховная Рада УкраиныИнтерполСШАУкраинаВ мире
 
 
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