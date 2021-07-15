https://ria.ru/20210715/rozysk-1741437113.html

Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго

Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго - РИА Новости, 15.07.2021

Интерпол объявил в розыск экс-депутата Рады Жеваго

Интерпол объявил в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", ранее... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:43

2021-07-15T18:43

2021-07-15T18:43

государственное бюро расследований украины

константин жеваго

верховная рада украины

интерпол

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153331/82/1533318226_0:345:6632:4075_1920x0_80_0_0_7964fb13432801154556954e166b66e7.jpg

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Интерпол объявил в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго из-за растраты 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", ранее принадлежащего ему, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).Ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Жеваго, которого подозревают в причастности к растрате миллионов долларов банка "Финансы и кредит", объявлен в розыск на Украине, принимаются меры по объявлению его в межгосударственный розыск."По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов в международный розыск. Двадцать седьмого сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 миллионов долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - сообщается на сайте.В сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 миллиарда гривен (91,6 миллиона долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с Жеваго.

https://ria.ru/20210708/rozysk-1740444404.html

https://ria.ru/20210714/rada-1741224298.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственное бюро расследований украины, константин жеваго, верховная рада украины, интерпол, сша, украина, в мире